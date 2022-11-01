Anadolu grubundan ihracat hamlesi

Nitelikli alım heyetleri, girişimci, yatırımcı ve sanayici iş insanlarını bir araya getirerek yeni iş bağlantılarına imkan sağlayacak olan MÜSİAD EXPO, Anadolu yatırım ve üretim hareketine de destek verecek. MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ise MÜSİAD tarafından başlatılan Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketine atıfta bulunarak, MÜSİAD EXPO ile ülke genelinde devam eden girişimlere maksimum fayda sağlayacaklarını söyledi. Filizfidanoğlu, "2020'de MÜSİAD EXPO'ya katılan üyelerimiz, Türkiye'nin en başarılı fuarlarından birini gördü. Pandemiye rağmen ciddi satın alma heyetlerini buluşturan fuarda, ihracat yapmanın çok zor olduğu dönemde ciddi bağlantılar kuruldu" dedi.1993'ten beri düzenledikleri fuarda bu yıl 25 bin metrekarelik alanda, 124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlayacaklarını belirten Filizfidanoğlu, bu yıl MÜSİAD Sakarya firmaları olarak toplamda 21 firma ve bin 220 metrekare alanla katılım sağlayacaklarını söyledi. Fuarda tüm MÜSİAD ailesinin bir arada olacağını ifade eden Filizfidanoğlu, "Firmaların birbiriyle etkileşim halinde bulunduğu, tanıştığı ticaret yaptığı bir ortam oluşuyor. Biz de dünyaya açılmak isteyen, kendini tanıtmak isteyen her firmanın MÜSİ- AD EXPO'da olması gerektiğini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Filizfidanoğlu, fuara Avrupa, Asya, Afrika ve MENA bölgesinden çok ciddi katılım olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO'da yerini alacak. MÜSİAD EXPO'da kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yaparak firma ve ürün bazlı alım heyetlerini ülkemize davet ettik. 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek B2B görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağını ön görüyoruz. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek bu büyük buluşma için heyecanlıyız."Sakarya'nın potansiyelinden de bahseden İsmail Filizfidanoğlu, şu bilgileri verdi: "Her alanda kendini ispatlayan şehrimiz, şehrimize gelen iş insanlarının ticaret yapmasını kolaylaştıracak coğrafi konumu başta olmak üzere birçok olanağa da ev sahipliği yapıyor. MÜSİAD Sakarya olarak Şubemizde 217 üyemiz ve 116 gençlik kurulu üyemizle birlikte 333 kişilik bir aile olarak Sakarya ekonomisine toplamda destek veriyoruz. Şubemizin 100'ye yakın üye şirketleri ihracat yapıyor. Şubemize üye şirketlerin sektörel dağılımına baktığımızda, basın yayın ve medya, bilişim, danışmanlık ve eğitim, demir çelik ve metal, enerji ve maden, gıda tarım ve hayvancılık, hizmetler sektörü, inşaat ve yapı malzemeleri, kimya, plastik ve kauçuk, lojistik, makine, mobilya ve orman ürünleri, otomotiv ve ulaşım, perakende, sağlık, tekstil ve deri ve turizm gibi birçok sektörle birlikte ekonomimize katkı sağlıyoruz."