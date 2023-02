Anadolu harekatı

Asrın Felaketi'nin üstünden geçen iki haftada 85 milyon vatandaş, depremin yaralarını sarmak için Kurtuluş Savaşı ruhuyla gece-gündüz üretiyor. Halk eğitim merkezlerinden meslek liselerine, fabrikalardan atölyelere kadar her yerde seyyar tuvalet, ahşap ev, uyku tulumu, battaniye, nevresim takımı, hijyen seti üretimi var. Yurdun dört bir yanında adeta imalat seferberliği başlamış durumda. Gümüşhane'de gönüllüler depremzedeler için ahşap ev üretiyor. Erzincan'da demirci esnafı, depremzedeler için soba yapıyor. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli usta öğretici kadınlar, depremzedeler için mont, bere, atkı, pijama takımı, uyku tulumu, Adana'da yurttaşlar varilden soba üretiyor. Hatta çölyak hastaları için yaptıkları erişteleri deprem bölgesine gönderen kadınlar bile var.Depremin ardından gönüllü seferberliğe katılan halk eğitim merkezleri iğneden ipliğe tüm ihtiyaçları yetiştirmek için çalışıyor. İzmir'de Kiraz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde bere ve boyunluk, Tekirdağ Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerler, günde 1.000 battaniye ve 500 polar üretiyor. Bursa Harmancık ve Orhaneli'deki kadınlar, polar kumaştan eldiven, bere, atkı, battaniye ve kıyafet dikiyor. Nevşehir merkez ve ilçe Halk Eğitimi Merkezleri'nde eşofman, kaşkol, bere, eldiven, kışlık polar üst, battaniye, Kayseri'de kaban, panço, eşofman, atkı ve berenin yanı sıra yaklaşık 1.000 adet uyku tulumu üretiliyor. Alanya'da atkı, bere, eldiven, patik, kazak, yelek, bebek battaniyesi, şal ve oyuncak bebekler örülürken, Kırklareli'ndeki halk eğitim merkezlerinde ise battaniye, iç giyim, eşofman takımı, bere, şapka, eldiven ve şal takımı, nevresim takımı üretimi var. Sinop'ta da kadınlar, afetzedeler için nevresim takımı dikiyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi ise deprem bölgesindeki vatandaşlar için uyku tulumu dikiliyor.Üretimatölyesi haline gelen meslek liselerinde 6 ay önce kurulan ekmek fabrikalarında her gün 1 milyon 790 bin 239 ekmek üretilip 10 ilde dağıtılıyor. Şu ana kadar meslek liseleri tarafından üretilip dağıtılan ekmek sayısı 19 milyona yaklaştı. Meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde 21 bin 279 adet soba üretilip dağıtıldı. 310 çadır üretilip teslim edildi. Sayı bine çıkacak. 60 bin uyku tulumu, 115 bin battaniye, 500 güneş enerjili şarj istasyonu, 1 milyon 750 bin hijyen seti, 25 bin adet medikal önlük, 18 bin panço, atkı ve bere bölgeye teslim edildi. 1.200 adet güneş panelleri ile donatılmış konteyner üretimine başlandı, 30'u teslim edildi. 240 seyyar WC yapan liseler 400 adet yatağı da bölgeye ulaştırdı. Erzurum Horasan'da okul atölyesinde, mobil tuvalet ve banyo üretimi yaplıyor. Bingöl, Kızıltepe, Giresun Görele, Kemalpaşa, Bornova, İnegöl ve Silivri'deki meslek lisesi öğrencileri soba üretiyor. Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çadır, Gelibolu'da seyyar tuvalet üretiyor. Kayseri Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 5 ton bulaşık deterjanı ve hijyen setini bölgeye ulaştırdı.Battaniye üretimiyle bilinen Uşak'taki tekstil fabrikaları, gece gündüz çalışarak ürettiği 1.5 milyon battaniyeyi afet bölgesine gönderdi. İmalatçılar, 24 saat kesintisiz üretime geçti. Yaklaşık 1.5 milyon battaniye, 281 araç ile afet bölgesine gönderildi. Özveriyle üretim yapan çalışanlar ise mesai ücreti almadı.Türkiye'nin en eski ve tek katalitik soba üreticisi Formet Metal ve Cam Sanayi de deprem bölgesinin ısıtıcı ihtiyacını karşılamak üzere kendilerine çok miktarda katalitik soba talebi geldiğini, 16 bin adet soba gönderimi için anlaşma sağladıklarını bildirdi.MüstakiSanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmet Asmalı da başta konteyner kent kurulumu olmak üzere bölgeye yönelik desteklerinin aralıksız sürdüğünü anlattı. Dernek üyelerinin de münferit olarak depremzedelere her türlü desteği verdiğini anlatan Asmalı, "Gerekirse az kazanacağız ama bu yaraları birlikte saracağız. Gün birlik günü. Başka bürlü bir seçeneğimiz yok" diye konuştu.Mobılya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) da depremde evsiz kalan ve eşyaları kullanılamaz duruma gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bulunduğu şehirden göç eden depremzedelere mobilya yardımı yaptıklarını söyleyen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "MÜSİAD'ın Elbistan'da kuracağı 2 bin konteynerin mobilyalarını da dernek üyelerimiz karşılayacak. TİM'le de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Ahmet Güleç, kendilerinin de N Design firması olarak mobilya üretimlerine ara verip Kızılay'a çadır diktikleri bilgisini paylaştı.Amasya'da Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında depremin hemen ardından ticari üretime ara verildi. Hayırseverlerin desteğiyle afetzedeler için hazırlanan başta iç giyim olmak üzere çeşitli kıyafetler, her gün TIR'lara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılıyor. Fabrika müdürü Mustafa Çetin, "Deprem bölgesine yönelik faaliyetlerimizi sürdürürken personel artırımına da gittik" diye konuştu.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, depremler sonrası Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 600 bin adet hasar dosyası başvurusu beklendiğini söyledi. Eroğlu, kaskoya 1 milyar lira, ticari iş yerleri için de 12 milyar lira olmak üzere sektörün 13 milyar liralık karşılık ayrıldığını açıkladı. Eroğlu, bölgedeki DASK poliçesine sahip konut sayısının 1 milyon 129 bin olduğunu kaydetti. DASK da depremlerin ardından kuruma yapılan başvuru sayısının 221 bin 663'e ulaştığını duyurdu. İşlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarı 519 milyon 177 bin TL'ye yükseldi.