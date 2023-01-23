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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Anadolu Hayat Emeklilik BES’te yüzde 75 artış yakaladı

Anadolu Hayat Emeklilik BES’te yüzde 75 artış yakaladı
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından açıklanan 31 Aralık 2022 tarihli verilere göre, BES fon büyüklüğü yıl başına göre yüzde 74.8 oranında artarak 75.6 milyar TL'ye ulaştı. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, "Katılımcı sayımız ise yüzde 14.3 oranında artıp sektörün üzerinde bir büyüme sağlayarak 2.5 milyona ulaştı. Bunun yanı sıra gönüllü BES katılımcı sayısı ile gönüllü BES ve otomatik katılım toplam fon büyüklüğü kategorilerinde özel sermayeli şirketler arasındaki liderliğimizi sürdürdük. Hayat sigortası branşında da verimli bir yıl geçirdik" açıklamasında bulundu.
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Anadolu Hayat Emeklilik BES’te yüzde 75 artış yakaladı
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