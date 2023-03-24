Anadolu sanayisinin başkentinde kapasite yüzde 80’ı aştı

Anadolu sanayisinin lokomotif şehri Gaziantep depremin açtığı yaraları hızla sarıyor. Depremzede 11 ilde geçen yıl yapılan 20.5 milyar dolarlık ihracatın yarısından fazlasını tek başına karşılayan Gaziantepli iş insanları ihracatta kan kaybetmemek için canla başla çalışıyor. Şehirde bulunan 1.200 sanayi tesisinin 150'si depremden etkilenmesine rağmen kapasite kullanım oranları kısa sürede tırmanışa geçti. İşçilerin geri dönmeye başlamasıyla kapasite kullanım oranları yüzde 80-85'lere varmış durumda. Depreminde ağır hasar verdiği İslahiye ve Nurdağı'nda ise ekonomik aktivitenin yeniden başlaması için mücadele veriliyor. Şehrin önde gelen sanayicileri SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Ülke olarak depremden gerekli dersleri çıkardık. Bundan sonra yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yatırımlarımızı yine buraya yaparak şehrin ekonomisinin güç kaybetmemesini ve demografik yapısının bozulmamasını sağlayacağız. Eskisinden daha güçlü olacağız" dedi.Gazıantep sanayisinin lider şirketi SANKO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, "Gaziantep depremden etkilenmedi" denilmesinden üzüntü duyduklarını söylüyor. İşletmelerdeki makinelerin çoğunun hasar gördüğünü belirten Konukoğlu, "Biz üretime 15 gün ara verdik. Adıyaman'da makineler yerinden kaydığı için kapasite kullanım oranlarımız yüzde 25-30'lara, Gaziantep'te ise 80-85'lere kadar çıktı. Narlı'daki çimento tesisimizi en erken nisan sonunda devreye alabiliriz" diyor. Bölgede 7.800 civarında çalışanlarının bulunduğu bilgisini veren Konukoğlu, işgücünde yaşanan probleme dikkat çekerek, "Özellikle Adıyaman'da bu konuda sıkıntı yaşanıyor. Gaziantep'te de çalışanlarımızdan 15-20'si henüz dönmedi" dedi. Çalışanın en önemli probleminin barınma olduğunu hatırlatan Konukoğlu, şunları kaydetti: "İnsanlar evi sağlam olsa bile kapalı yerde kalmaktan korkuyor. Adıyaman ve Gaziantep'te 2 bin konteynerlik kent kuruyoruz. Çalışanlarımızı buralara yerleştireceğiz. İnsanların kapalı ortam fobisi var." İşveren tarafından devlete yapılan tüm ödemelerin çalışanlara iade edilmesi gerektiğini söyleyen Adil Konukoğlu, "Çalışmayı cazip hale getirmeliyiz ki bölge insanı tekrar gelip burada çalışsın. Başka çaremiz yok. Göç edenleri bu şehirlere tekrar geri çekmemiz lazım."Şu anda bölgenin çok büyük psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti: "Tekrar ivmenin yakalanması için bu bölgeden daha önce buradaki üreticilerden alım yapanlar buna devam etmeli, hatta öncelik vermeli. Bizim 'biz bu işin altından kalkamayız' diye bir derdimiz yok. Biz bunun altından kalkarız. Bugün olmazsa, yarın kalkarız bundan en ufak bir şüphemiz yok. Bu sürecin hızlanması için pozitif ayrımcılık istiyoruz. Ülke olarak kol kola vererek bu şehirleri ihya etmeliyiz."Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Nadir Yağ, şehrin depremden en fazla etkilenen tesisi. Bitkisel yağ ve margarin üretiminin tamamını yaklaşık 40 ülkeye ihracat yoluyla satan tesiste büyük bir yıkım söz konusu. Geçen yıl 142 milyon dolarlık ihracat yaptıkları bilgisini veren şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Emin Gök, "Üç vardiya 24 saat üretim yapıyorduk. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasındaydık. Fabrikanın kalbi olarak nitelendirilen rafinasyon kısmı ve kazan dairesi ağır hasarlı olduğu için üretim yapmamız söz konusu değil. Sigorta işlemleri devam ettiği için enkazı dahi kaldıramıyoruz. Hasar görmeyen ürünleri kurtardık" dedi. Fabrikada 180 kişinin istihdam edildiği bilgisini veren Emin, "Şu anda raporu bekliyoruz. Bakanlıktan gelecek bilgiye göre karar vereceğiz. Bu fabrikanın kurulumu yaklaşık 30-35 milyon dolar civarında bir yatırım gerektiriyor. İşçilerimiz sürekli 'ne zaman işe başlayacağız' diye soruyor. Hiçbirini bir işten çıkarmadık. Maaşlarını verdik. Gönlümüzden devam etmek geçiyor. Gün ağardığı zaman bir motivasyonla geliyoruz, içimiz umutla doluyor. Ama görüyorsunuz manzara bu.." diyor.Şehrinönde gelen sanayicilerinden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 15 gün üretime ara verdikleri tesislerinde kapasite kullanım oranlarının yüzde 70'lere ulaştığını anlattı. Gaziantep'te istihdam ettikleri 3 bin çalışandan 100 kadarının geri dönmediği bilgisini veren Topçuoğlu, "Bunların da bir müddet sonra döneceğine inanıyorum" dedi. Gaziantep'in genlerinde mücadele ruhunun bulunduğunu hatırlatan Topçuoğlu, şunları kaydetti: "Burada Kurtuluş Savaşı'ndan başlayan mücadele ruhu var. Birçok büyük sıkıntının üstesinden geldik, bunun da üstesinden geliriz. Bu süreci en iyi şekilde aşarak Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak için üzerimize düşeni yapacağız. Biz yatırım bağımlısıyız, yeter ki şartlar oluşsun fırsatları görelim. Tekrar yatırım yaparız. Son iki yılda sadece Gaziantep'e 70 milyon dolarlık yatırım yaptık."Şu anda bölgedeki sanayicilerin en önemli sorunu ise İskenderun Limanı'nın kapalı olması nedeneyle lojistikte yaşanan aksama. Topçuoğlu da bu sorunu dile getiriyor. Devletin bölgenin normalleşmesi için olağanüstü bir çaba sarfettiğini anlatan Topçuoğlu, "Çalışanın vergi yükü azaltılmalı. İşverenin ödediği vergiler doğrudan çalışana verilmeli. Bölgede çalışmak cazip hale getirilmeli. Bu yapılmazsa üretim aksar. Yeterli istihdamı sağlayamazsak başka şehirlere yük oluruz. Millet olarak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz, bu felaketten yeni bir hikâye yazarak çıkabiliriz. Buna inanıyoruz. Sanayiciler olarak üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu. Teknik tekstil üretiminde dünyanın sayılı tesislerinden biri olan Gülsen yılda 270 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Toplam cirosunun yüzde 50-55'ini ihracattan sağlayan şirketin ürünlerinin yüzde 75'i doğrudan ya da dolaylı olarak ihracata gidiyor.Depreminetkilediği İslahiye'de ise ilçede ticaretin başlaması için konteyner çarşılar kuruluyor. Çarşının ilkini bir hafta içinde devreye alacaklarını söyleyen İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, "İlçemizi kalkındırmamız gerekiyor. Şehrin kalbinin ticaret ve esnaflar olduğunu düşünerek onları ayağa kaldırmaya başladık. Dükkânlar yavaş yavaş açılıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde millet bahçesi yapılmak için ayrılan bölgede konteyner çarşı kuruyoruz. Vatandaş oradan alışveriş yaparse ticaret yeniden canlanır. 254 başvuru aldık. Ayakkabıcı, kasap, kırtasiye, tatlıcılar burada dükkân açacak. Üç ayrı noktada konteyner çarşılar oluşturacağız. Burada tarıma dayalı sanayi var" diye konuştu.Depremden etkilenen 11 ilin lokomotifinin Gaizantep olduğunu söyleyen GAİB Başkanı Fikret Kileci "Çalışmaya başladık. Sıfıra inen elektrik tüketiminde aşama aşama yüzde 100'lere geldik" diyor. Kileci, şunları anlattı: "Antep özelinde ciddi bir işgücü kaybı var. İlk günde herkes gitti, sonra büyük çoğunluk geldi. Bu bölgenin en büyük silahıdır kalifiye işgücüdür. Genel olarak şehirde işverenin motivasyonu yüksek. Her şerde bir hayır vardır. Doğru planlamayla bu felaketi lehimize çeviririz. Burası bir üretim şehri. O güç o potansiyel bu bölgede fazlasıyla var. Bu bölgenin en büyük problemi bölgenin ihracatının yüzde 70'inin yapıldığı İskenderun Limanı'nın kapalı olması. Mersin Limanı'nın bu yükü kaldırma şansı yok."