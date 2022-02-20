Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin Yeni Başkanı; Bekir Tosun

Un sektörünün Türkiye çapında öncü firmalarından olan Tosunlar Un Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Tosun'a önemli görev. Tosun, uzun süredir yönetim kurulu üyesi olduğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanlığına seçildi. Derneğin 25. Olağan Genel Kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleşti. 200'ü aşkın üyenin katıldığı genel kurula tek aday olarak giren Tosun, üyelerin oy birliği ile başkanlığa seçildi.

1985'DE KURULDU

30'ün üzerinde ilin üyesi bulunduğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği'nin genel kurulunda konuşan Tosun "Derneğimiz 1985 yılında Ankara Bölgesi Değirmenciler Derneği olarak kurulmuş, daha sonra Un Sanayicileri adını almış, 13 Nisan 2006 tarihinde yapılan genel kurul da Anadolu Un Sanayicileri Derneği adını alarak ülke genelinde üye kaydına ve faaliyetlerine devam etmektedir. Dernek üyelerimiz Türkiye'nin her bölgesinden un – irmik fabrikaları temsilcileri ve bunlara hammadde temin eden, makine ekipman imal eden, teknik ve bilimsel uygulama yapan kişilerden oluşmaktadır. Derneğimiz Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve Makine Sanayi Sektör Platformunun üyesidir. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve Makine Sanayi Sektör Platformu tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası seminer, konferans ve toplantılara dernek üyelerinin katılımı sağlanmaktadır." dedi.

SÜT ŞEKERİ HEDİYE EDİLDİ

Tosun "Mesleki dayanışmanın artması için üyelerimizi bir araya getirmek ve bilgilendirmek en önemli görevimiz arasındadır. Yıllık otuz altı milyon tonu aşan buğday işleme kapasitesine sahip ve ülke ihtiyacının iki mislini aşan binden fazla kurulu un fabrikası ile dünya un ihracatında önemli bir yere sahip olan un sanayimizin, dünya çapındaki kapasite, teknik bilgi ve tecrübesinin bilincinde olan derneğimiz, buğday ürünümüzün dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası üyelere Başkan Tosun tarafından Kırıkkale Belediyesi'nin ürettiği Kırıkkale'ye özgü süt şekeri hediye edildi.

Genel kurulda Bekir Tosun başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu;

Alp Eskiyapan, Cengiz Yüksel, Mehmet Ekici, Ömer İmamoğlu, Emir Kaşıkçı, Ömer Ak, Yiğit Adanır, Ethem Yeşilli, Sinan Aybakar, Zeki Başar Kılıç

DENETLEME KURULU

Gökhan Yunus Topaloğlu, Uğur Neşet Evirgen, Mehmet Cengizhan Yeniçelik

DİSİPLİN KURULU

Hasan Küçükkarpuz, Melek Malkoç, Zeki Demirtaşoğlu