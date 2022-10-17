Anadolu Yakası’nın oda gelirini yükseltti

Son dönemde doluluk oranlarını yüzde 90'lara taşıyan İstanbul otelleri oda gelirlerini de beraberinde yükseltmeyi başardı. Fiyat artışına en yüksek katkıyı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden Ortadoğulu turistler sağlarken, İstanbul turizminin merkezi olan Avrupa değil Anadolu Yakası'nda da fiyatlar tırmanışa geçti. Emaar Grup tarafından geçen yıl açılan ve Ortadoğuluların gözdesi olan Address İstanbul otel, bölgeye çektiği yüksek gelirli turist profili ile Anadolu Yakası'nın da oda gelir ortalamasını yükseltti.Address İstanbul Genel Müdürü Ahmet Antepli, otelin bir yıl önce hizmete açıldığına dikkati çekerek, "Çok yeni bir oteliz. Buna rağmen çok başarılı bir yıl geçirdik. Özellikle son iki aylık doluluklarımız çok yüksek. Lüks segmentte konumlanan bir otel olduğumuz için buna yönelik turist profilini de Anadolu Yakası'na çekmeyi hedefledik. Bu turist grubu ağırlıklı Avrupa Yakası'nı tercih ediyor. Biz gerek sunduğumuz hizmet gerek Ortadoğu'da bilinir bir marka olmamızın etkisi gerekse lüks markaları içinde barındıran Emaar Square AVM sayesinde bölgeye üst segment turist grubunu çekmeyi başardık" dedi. Gecelik oda fiyatında 240 euroya çıktıklarını aktaran Antepli, "Anadolu Yakası'nda fiyatlar Avrupa'ya göre düşük kalır. Bu fiyatlarda oda satışları bölgede pek kolay yakalanmaz. Bölgenin fiyat ortalaması da bizimle birlikte yükseliyor" dedi."Bütün İstanbul için büyük önem arz eden Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden büyük pay alıyoruz" diyen Ahmet Antepli, "Ama Anadolu Yakası'nın en büyük dinamiği olan kurumsal firma rezervasyonları ile tatil sezonu dışı dönemlerinde de Avrupa, Balkan ülkeleri ve özellikle Güney Afrika pazarlarından da misafir alıyoruz" diye konuştu. Son dönemde İstanbul'un Suudi Arabistan'dan iyi bir turist akışı aldığını anlatan Antepli, "Biz de benzer etkiyi gördük. Suudi pazarı temmuz, ağustos ve eylül aylarında otelimizde en fazla geceleme ve gelir getiren pazar oldu" dedi. Yeni açılmış bir otel olmalarına rağmen iyi bir doluluk ortalaması yakaladıklarını anlatan Antepli, "Yıllık ortalamamız yüzde 70" dedi.Otellerinde konaklayan misafirlerin İstanbul'a çok kez geldiklerini ve yeni rotalar aradıklarını anlatan Antepli, "İstanbul'un en özel lokasyonlarından Anadolu Yakası'nda özel bir markayı konumlandırmanın kolay olmayacağını bilerek sabırla ve doğru bir stratejiyle ilerledik. Örneğin otelimize gelen misafirlerimiz için bu yakada yeni gezi rotaları oluşturduk. Avrupa Yakası'nı daha da yükseltmek ve cazip hale getirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.