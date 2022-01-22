Anadolu’da 15 milyarlık yatırım hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu'da 40'tan fazla noktada yatırım ve üretim hamlesi başlattı. 15 milyar liranın üzerinde bir yatırımı kapsayan girişimle bölgesel kalkınma desteklenecek. Üretim ve istihdama katkı sağlanacak. Adana
, Afyon
, Balıkesir
, Düzce
, Mersin
, Samsun, Karabük, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Çanakkale, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Hatay başta olmak üzere 40'tan fazla noktada gerçekleştirilen yatırımların ihracat odaklı üretim mekanizmasını desteklemesi öngörülüyor.
ÜRETİM 81 İLE YAYILACAK
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, üretim, yatırım ve istihdam politikaları kapsamında bölgesel kalkınmanın önemine dikkati çekerek, üretimin 81 ile yayılmasının bölgesel iktisadi gelişmeleri güçlendireceğini belirtti. Asmalı, MÜSİAD ve üyelerinin her dönemde gerek bölgesel gerekse ulusal anlamda elini taşın altına koyarak, üretim ve istihdamı destekleyici adımlar attığını ifade etti.
1 MİLYAR DOLARLIK İL SAYISI 30'A ÇIKACAK
ANADOLU'NUN rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güvendiklerini anlatan Asmalı, "İstanbul, Ankara ve İzmir elbette ülke ekonomisi için öncü rollerini sürdürüyor. Bununla birlikte diğer 78 ilimiz; 2021 yılında yapmış oldukları yaklaşık 115 milyar dolarlık ihracatla, ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını ispatlamıştır. Söz konusu 78 ilimizin 18'i ihracatta 1 milyar dolar barajını geçmiştir. Başlatmış olduğumuz Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını en az 30'a çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.