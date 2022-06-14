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Giriş Tarihi: 14.6.2022 13:20

Anadolujet, 20 yeni nesil uçakla filosuna güçlendirecek

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Anadolujet, 20 yeni nesil uçakla filosuna güçlendirecek

Bu yılın ilk beş ayında 5.6 milyon yolcu taşıyan Anadolujet, 20 adet yeni nesil uçağı filosuna katmaya hazırlanıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi AnadoluJet’in gelişimi için yeni bir sürece girdiklerini söyledi.

Bu yılın ilk beş ayında yaptığı seferlere yüzde 76 doluluk oranı ile 5.6 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları'nın alt markası Anadolujet, filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendirecek.

Yıl içinde 20 adet uçağı filoya katmayı planlayan şirketin filosuna kattığı Boeing 737- Max tipi ilk yeni nesil uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı. AnadoluJet filosuna bu yıl itibari ile 7'si B737-800 Max, 11'i A321 NEO ve 2'si A320 NEO olmak üzere 20 adet yeni nesil uçak katılacak.

ANADOLUJET İÇİN YENİ BİR SÜRECE GİRİYORUZ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Anadolujet'in gelişimi için yeni bir sürece girdiklerini belirterek "THY ile 89 yıldır bayrağımızı gururla dalgalandırıyor ve her geçen yıl başarı çıtamızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Şimdi ise gökyüzünde gurur duyulacak bir diğer markamız AnadoluJet'in gelişimi için yeni bir sürece giriyoruz. Filoya katılan yeni nesil uçaklarımızın da katkısıyla hem gökyüzündeki güçlü markalarımıza bir yenisini ekleyecek hem de uluslararası havacılık pazarından aldığımız payı günden güne artıracağız" dedi.

UÇAK SAYISI 54'E ULAŞTI

AnadoluJet'i yolcuların beklentisi doğrultusunda büyütmek için attıkları adımlara alacakları yeni stratejik kararlar ile devam edeceklerinin altını çizen Ekşi "Mevcut durumda 52 adet B737-800 Max uçağımızla operasyonlarımızı icra ediyoruz. Bugün filomuza katılan 2 adet B737-800 yeni nesil uçağımızla bu sayı 54'e yükselmiş oldu. Bu kapsamda yapılan planlamalar neticesinde eylül ayında bu sayının 65'e çıkarılması hedefleniyor'' diye konuştu

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Anadolujet, 20 yeni nesil uçakla filosuna güçlendirecek
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