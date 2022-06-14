Anadolujet, 20 yeni nesil uçakla filosuna güçlendirecek

ANADOLUJET İÇİN YENİ BİR SÜRECE GİRİYORUZ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Anadolujet'in gelişimi için yeni bir sürece girdiklerini belirterek "THY ile 89 yıldır bayrağımızı gururla dalgalandırıyor ve her geçen yıl başarı çıtamızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Şimdi ise gökyüzünde gurur duyulacak bir diğer markamız AnadoluJet'in gelişimi için yeni bir sürece giriyoruz. Filoya katılan yeni nesil uçaklarımızın da katkısıyla hem gökyüzündeki güçlü markalarımıza bir yenisini ekleyecek hem de uluslararası havacılık pazarından aldığımız payı günden güne artıracağız" dedi.