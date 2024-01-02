Bir rekor daha! Bakan Uraloğlu açıkladı! AnadoluJet, AJet ismiyle hizmet verecek

AJET YAKIN COĞRAFYAMIZDA THY GİBİ BİR MARKA OLACAK

Havacılık da 14 tane faaliyet gösteren şirketin olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Bunların 11 tanesi yük ve yolcu taşıyor. 3 tanesi de sadece kargo taşımacılığı üzerine faaliyet gösteriyor. AJet eski Anadolu Jet şimdi AJet olarak artık bundan sonra hayatını sürdürecek. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız görev yapmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yine Türk Hava Yolları gibi AJet'in de yakın coğrafyamızda bir marka olacağıyla ilgili bir tereddüdümüz yok. Ben şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, AJet'in yeni giydirmesini ve logosunun bulunduğu maket uçağı haziruna göstererek, "Türk Hava Yolları kırmızı, bu biraz mavi, havacılığı işaret eden güzel bir logo, içini de beraberce gezmiştik. Koltuk tasarımı gerçekten ergonomik ve yolculara konforlu bir seyahat sunacak vaziyette gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.