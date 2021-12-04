AnadoluJet Sharjah  uçuşlarına başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 15 Aralık'tan itibaren başlayacak seferler pazartesi, çarşamba ve pazar günleri saat 23.15'te, salı günleri ise 23.20'de düzenlenecek.



Uçuşlar Sharjah Uluslararası Havalimanı'ndan ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yerel saatle ile 05.20'de yapılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık ve turistik kentine açılışa özel gidiş dönüş 193 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek AnadoluJet yolcuları 31 Aralık tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.