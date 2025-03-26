Anadolu’nun gizli ekonomik gücü ihracatçı köyler

Türkiye'nin dört bir yanındaki köyler, geleneksel üretim yöntemlerini inovasyonla birleştirerek dünyaya açılıyor. Kendi alanlarında uzmanlaşan bu köyler, ürettikleri özel ürünleri yurtdışına ihraç ederek hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de küresel pazarda tanınır hale geliyor. İşte Türkiye'nin ihracat devi köylerinden çarpıcı örnekler: Türkiye genelinde bu gibi üretim faaliyetlerine giren köy sayısı her geçen yıl artıyor. TÜİK verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'nin toplam kırsal ihracatı yüzde 30 artış göstererek 1.5 milyar dolara ulaştı. Köy kooperatifleri ve yerel işletmeler, bu artışın büyük bir kısmını oluşturuyor. Yine verilere göre Türkiye'den 5 binden fazla köyden dünyaya mikro ihracat var. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, köylerde yapılan bu tür projelerin ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla destek programlarının yaygınlaştırılacağını belirtiyor. İhracatçı köylerin hikayeleri, hem ekonomik kalkınmaya hem de geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Uzmanlara göre, bu köylerin gelecekteki en büyük potansiyeli, markalaşma sürecini tamamlayarak dünya pazarlarında daha güçlü bir şekilde yer almak. Coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla tanıtılması ve dijitalleşme ile köy ekonomilerinin uluslararası başarı hikâyelerine dönüşmesi bekleniyor. Türkiye'nin farklı köylerinde başlayan bu ihracat başarıları, geleneksel üretimlerin teknolojiyle birleştiğinde nasıl büyük fırsatlara dönüştüğünü gösteriyor.