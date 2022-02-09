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Giriş Tarihi: 10.2.2022

Anadolu’ya 25 milyarlık yatırım

Anadolu’ya 25 milyarlık yatırım
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, geçtiğimiz haftalarda başlatılan Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'yle 25 milyarlık yatırım, 25 bin istihdam sağlanacağını söyledi. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Asmalı, "İlk etapta Samsun'da 7.6 milyar, Adana'da yaklaşık 4 milyar, İzmir'de 1.6 milyar ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçiriyoruz. Şimdiden toplamda 20 milyar TL'ye ulaşıldı. Söz konusu yatırım tutarı yıl içerisinde 25 milyar liraya çıkacaktır. İlk etap 25 bine varan ilave istihdam oluşturacağız" dedi. Asmalı, Merkez Bankası'nın gurbetçiler için başlattığı YUVAM hesabına da destek geleceğini söyledi.
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Anadolu’ya 25 milyarlık yatırım
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