Son dakika: ANKA için dev işbirliği! Türkiye dışındaki ilk üretim üssü orası oldu





Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İşbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.