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Giriş Tarihi: 12.5.2022 06:44 Son Güncelleme: 12.5.2022 07:13

Son dakika: ANKA için dev işbirliği! Türkiye dışındaki ilk üretim üssü orası oldu

ANKARA
Son dakika: ANKA için dev işbirliği! Türkiye dışındaki ilk üretim üssü orası oldu

Son dakika haberi: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ANKA, Kazakistan'da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında işbirliği gerçekleştirilecek. Böylece Kazakistan, ANKA'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline geldi.

Kazakistan'a ihraç edilen insansız hava aracı (İHA) Anka, bu ülkede kurulacak tesiste ortak üretilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre şirket, geçen yıl Anka ihracat anlaşması yaptığı Kazakistan'da yeni bir işbirliğine imza attı.



İLK ÜRETİM MERKEZİ
TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Anka, Kazakistan'da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında işbirliği gerçekleştirilecek.



Böylece Kazakistan, Anka'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline geldi. Kazakistan'da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkenin İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik de önemli bir adım atılmış oldu.



ANKA'MIZIN RAĞBET GÖRMESİ BİZLERİ GURURLANDIRIYOR
Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Anka'mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.



Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Anka'mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor.



Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İşbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: ANKA için dev işbirliği! Türkiye dışındaki ilk üretim üssü orası oldu
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