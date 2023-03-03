Ankara Emniyeti afetzedelerin fahiş fiyat mağduru olmaması için teyakkuzda

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran 2 büyük depremin ardından Ankara'ya göç eden afetzedelerin emlak fırsatçıları tarafından mağdur olmaması için harekete geçti. Çalışmalar çerçevesinde alınan tedbirler ise şu şekilde:



Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanması, depremzede vatandaşların ihbarların şube müdürlüğünde toplanması, e-ticaret sitelerinden Ankara'daki konutlara ait kiralık ve satılık ilanlar toplanarak deprem öncesi ile karşılaştırılması, fahiş fiyat artışı görülen ilanların ve medyada yer bulan "fahiş kira artışı" başlıklı haberlerde geçen konuların tespit edilmesi, ihbar sahiplerinin müşteki olarak beyanları alınması, e-ticaret sitelerinde 5 Şubat itibarıyla konut kira ve konut satış fiyatlarına yüzde 10'dan fazla zam yapan sitelerin analiz edilmesi, anormal fiyat artışı tespit edilen emlakçıların incelenmesi, Ankara'daki tüm emlakçılar meslek odası ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ile irtibat sağlanıp aracı oldukları kira ve satış belgelerinin birer nüshası şu anki güncel kira ve satış bilgilerin talep edilmesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile irtibat kurularak konut artış endeksi verilerinin alınması, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ile görüşülerek konut kira ve satış bedellerinin değerleme uzmanlarınca değerlendirilmesi, ortaya çıkacak rayiç bedellerin üzerinde kalan ilan sahiplerine, şikayete konu sözleşmeye taraf mülk sahibi ve aracılara şüpheli olarak işlem yapılması.