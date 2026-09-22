Ankara fiyat artışında İstanbul ev satışında lider

Emlakjet, Endeksa'nın veri gücüyle hazırlanan Ağustos 2026 Konut Değer Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42 bin 488 TL olurken, ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 311 bin TL olarak hesaplandı. Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23.5 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim – yüzde 6.2 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, konut fiyatlarının TL bazında artmaya devam ettiğini ancak yıllık bazda enflasyonun gerisinde kaldığını gösterdi.

BAŞKENT BİRİNCİ SIRADA

Ağustos 2026 itibarıyla en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 28.2 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 27.8 ile Kocaeli, yüzde 27.2 ile İstanbul, yüzde 24.9 ile Antalya ve yüzde 24.8 ile Elazığ takip etti. Enflasyondan arındırılmış yıllık değişimde ise 30 ilin tamamında konut fiyatları reel olarak geriledi. Ankara – yüzde 2.6 ile reel değer kaybının en sınırlı olduğu il olurken, Kocaeli'de yıllık reel değişim – yüzde 2.9, İstanbul'da – yüzde 3.4, Antalya'da – yüzde 5.1 ve Elazığ'da –yüzde 5.2 olarak gerçekleşti.

LİDER İSTANBUL

Türkiye'nin nüfusa göre en büyük beş ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 28.2 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 27.2 ile İstanbul, yüzde 24.9 ile Antalya, yüzde 21.3 ile Bursa ve yüzde 20.6 ile İzmir takip etti. Beş büyük ilin tamamında yıllık reel değişim negatif gerçekleşirken, reel değer kaybının en sınırlı olduğu il – yüzde 2.6 ile Ankara oldu. Ortalama konut satış fiyatlarına bakıldığında İstanbul 7 milyon 359 bin 550 TL ile beş büyük il arasında ilk sırada yer aldı. Böylece İstanbul'da ortalama bir konutun satış fiyatı bir yılda nominal olarak yaklaşık 1.4 milyon TL arttı. İstanbul'u 6 milyon 574 bin 320 TL ile İzmir, 6 milyon 132 bin 170 TL ile Antalya, 5 milyon 132 bin 140 TL ile Ankara ve 4 milyon 737 bin 460 TL ile Bursa takip etti.

AĞUSTOSTA 127 BİN 410 KONUT SATILDI

TÜİK verilerine göre konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 azalarak 127 bin 410 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ipotekli konut satışları ise yıllık bazda yüzde 7.2 artarak 22 bin 131'e ulaştı. Ocak–ağustos döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 azalırken, ipotekli satışlar yüzde 27.6 arttı. Beş büyük il içerisinde en yüksek satış İstanbul'da gerçekleşti.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA 45 BİN 510 TL

Türkiye genelinde kiralar yıllık bazda nominal olarak yükselirken, enflasyondan arındırıldığında geriledi. İstanbul'da ise kira fiyatlarındaki artış reel olarak da devam etti. Rapora göre Türkiye genelinde Ağustos 2026 itibarıyla ortalama konut kira bedeli 28 bin 40 TL olarak hesaplandı. Kiralar son bir yılda nominal olarak yüzde 22.3 arttı. Enflasyondan arındırılmış kira değişimi ise yüzde 7.1 düşüş olarak kaydedildi. Türkiye genelindeki reel kira değişiminin negatif olması, kira bedellerinin TL bazında gerilediği anlamına gelmiyor. Kira fiyatları yükselmeye devam ederken, söz konusu artışın genel enflasyon oranının altında kalması reel gerilemeye neden oldu. İstanbul'da ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Kentte ortalama konut kirası ağustos ayı itibarıyla 45 bin 510 TL olarak hesaplandı. İstanbul'da kiralar yıllık bazda reel olarak yüzde 9.4 arttı. Ağustosta ortalama konut kirasının en yüksek olduğu şehir İstanbul oldu. İstanbul'u 40 bin 940 TL ile Muğla takip etti

İPOTEKLİ SATIŞLARDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

VERİLERİ değerlendiren Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt, şunları söyledi: "Ağustosta toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, ipotekli satışlardaki artış dikkat çekiyor. Yılın ilk sekiz ayında toplam satışlar yüzde 6.8 azalırken ipotekli satışların yüzde 27.6 artması, konut kredisiyle yapılan alımlarda belirgin bir canlanma olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan konut fiyatları nominal olarak yükselmeye devam etse de reel olarak gerilemeyi sürdürüyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör