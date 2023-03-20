Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, uluslararası ödülün sahibi oldu

ERG Grup'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen proje ve altyapı finansmanı yayınlarından Infrastructure Journal Global (IJ Global) tarafından yılın en başarılı projeleri ve firmalarının belirlendiği IJ Global Ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu çerçevede ERG Grup şirketleri ERG İnşaat Ankara, ERG Uluslararası Ltd. Londra ve SSB AG Zürih ortaklığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, "Yılın Ulaştırma Projesi-Ağır Raylı Sistem" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde, ERG Grubu adına ödülü kabul eden SSB Genel Müdürü Burak Sencer, projenin Türkiye'ye ödül getirmesinden mutluluk duyduklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir ile Ankara arasındaki mesafeyi üç saate indirecek Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, yapımı süresince on binlerce kişiye istihdam sağlarken, çevresel özellikleriyle de Türkiye'nin iklim değişikliği taahhütlerini yerine getirmesine katkı sağlayacak. Ulaşıma açıldığında bölgeler arasında seyahati daha kısa ve daha ekonomik hale getirerek hat üzerindeki şehir ve bölgelerin kalkınmasına yararlı olacak. Üstlendiğimiz bu büyük projenin ödüle değer görülmesinden gurur duyuyoruz."

İNGİLTERE HÜKÜMETİ'NİN BUGÜNE KADAR VERDİĞİ EN BÜYÜK FİNANSMAN

Verilen bilgiye göre, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, İngiltere hükümetinin bugüne kadar sağladığı en büyük tutarlı sürdürülebilir altyapı kredisine sahip olma özelliği taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önderliğinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde, ERG Grup şirketleri çatısı altında bulunan ERG İnşaat AŞ Ankara, ERG Uluslararası Ltd. Londra ve SSB AG Zürih ortaklığında hayata geçirilen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Projesi İngiltere, İsviçre, İtalya ve Avusturya'da faaliyet gösteren ihracat kredi kuruluşları UKEF, SERV, SACE ve OeKB güvencesiyle 25 uluslararası kredi kuruluşundan toplamda 2,5 milyar avroluk yeşil finansman desteği sağladı.

503 kilometreyi aşan uzunluğu ile başkent Ankara'yı Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'e bağlayacak olan proje, İzmir ve Ankara arasındaki mesafeyi üç saate indirmenin yanı sıra, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege Bölgesi'ni birbirine yaklaştırarak çok daha ulaşılabilir kılacak.

Yeşil finansman Türkiye'nin iklim değişikliği taahhütlerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Yeni hat, iki şehir arasındaki mevcut hava ve kara yollarına daha hızlı, daha düşük karbon salınımlı bir alternatif sunarak Türkiye'nin COP26'da verdiği iklim değişikliği taahhütlerini yerine getirmesine de yardımcı olacak.

Yeşil kredi finansmanı için temiz ulaşım projesi olarak konumlandırılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, Yeşil Kredi İlkeleri'nin yanı sıra Ekvator Prensipleri ve Uluslararası Finans Kurumu Performans Standartları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik standartlarını da karşılayacak.

- Mart 2022'de başlayan projede, inşaat tüm hızıyla devam ediyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, proje kapsamında 15 tünel, 25 viyadük ve 51 köprü de dahil olmak üzere 800'ü aşkın mühendislik yapısı bulunuyor. Toprak işleri kapsamında ise 11 milyon metreküpü aşkın kazı ve 26 milyon metreküpü aşkın dolgu bulunuyor.

Proje, yapımı boyunca yaklaşık 10 bin kişiye istihdam ve 40 bin kişiye gelir sağlayacak. İki kent arasındaki geniş bölgede ticari aktivitenin artmasının yanı sıra hızlı trenin geçeceği Ankara'nın Polatlı ilçesi, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Manisa ve İzmir'deki istasyonların yakınında bulunan il ve ilçelerde yeni iş imkanlarının oluşması ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

Mart 2022'de başlayan projede, inşaat tüm hızıyla devam ediyor.