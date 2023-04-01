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Giriş Tarihi: 1.4.2023 16:43 Son Güncelleme: 1.4.2023 16:44

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı

Sivaslıların dört gözle beklediği ve Türkiye'nin "Mega Projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattının açılışı için geri sayım başladı.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla; 8 istasyon ve 405 km uzunluğa sahip Ankara-Sivas hızlı tren hattı için geri sayımın başladığını duyurdu. Açılışına günler kalan projede Ankara-Sivas arası 2 saate düşeceği bildirildi.

Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.

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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için geri sayım başladı
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