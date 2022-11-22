Ankara-Sivas seyahat süresi 2 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 99.67 fiziki ilerleme sağlandığını belirterek, "Kısmi olarak test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandı. Proje Nisan 2023'te tamamlandığında seyahat süresi, 12 saatten 2 saate düşecek" dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yapan Karaismailoğlu, Ankara-İzmir hızlı tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 54.6 fiziksel ilerleme kaydettiklerini, proje bittiğinde seyahat süresinin 3.5 saate düşeceğini vurguladı. Karaismailoğlu, "Bursa- Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 86 ilerleme sağladık. Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını üstyapı inşasına başladık. Konya-Karaman hızlı tren hattını hizmete sunduk. Karaman-Ulukışla arasında ise altyapı çalışmalarını tamamladık ve üstyapı yapım çalışmalarında yüzde 55 fiziki ilerleme sağladık. Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız devam ediyor. 2024 yılı sonunda tamamlanacak, seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattımızın da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladık. Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosunun, Kağıthane-Havalimanın kesiminin yapımını tamamladık, sinyalizasyon testleri biter bitmez açacağız. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise Nisan 2023'te açacağız" dedi.