Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ilk ücretsiz seferini yaptı
Giriş Tarihi: 27.4.2023 09:10 Son Güncelleme: 27.4.2023 09:10

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ilk ücretsiz seferini yaptı

Sivas'ta dün açılışı yapılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT), bu sabah ilk ücretsiz seferini gerçekleştirdi.

DHA
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ilk ücretsiz seferini yaptı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının dün hizmete açılması ile sabah saatlerinde bilet gişelerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, 1 ay boyunca ücretsiz olacak seferler için bilet kuyruğuna girdi.

Yozgat, Kırıkkale ve Ankara'ya gitmek isteyenler, saat 08.00'de hareket edecek trene bindi. YHT'nin bölge için önemli bir yatırım olduğunu belirten yolcu Abdullah Koçak, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu 20 yılda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini kutluyorum.

Anadolu'ya da bu hizmetlerden dolayı çok yatırım geleceğini düşünüyorum" dedi. Ankara'ya giden Bahattin Danış ise "Sivas olarak yıllarca bunu bekledik. Çok mutluyuz. Bu zamana nasip oldu. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu Sivas için büyük bir nimet" diye konuştu. Ankara'ya 1 günlüğüne gezmek için gittiğini söyleyen Saliha Kaya da "Biz de bugün deneyeceğiz. Gün içerisinde geri dönüş yapacağız. Seferlerin ücretsiz olması da güzel bir şey" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ilk ücretsiz seferini yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA