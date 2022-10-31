Ankara ZERAY’la taçlanıyor

Ankara'nın Etimesgut Bağlıca bölgesindeki Zeray Future Deluxe City satış ofisinde düzenlenen basın lansmanında konuşan, gayrimenkul sektöründe 14 yılı geride bırakarak 40.projesini geliştiren Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Projelerimizle bulunduğumuz bölgeyi kalkındıran ve kalkındıracak olan bir "değer" üretiyoruz. Ülkemiz gelişmeleri doğrultusunda bugün yatırımlarını doğru planlayanlar kazanabilecektir. Bizler de şirket içerisinde oluşturduğumuz kişiye özel esnek ödeme planları ve bankalarla yaptığımız garantörlük vb. anlaşmalar ile kendi kitlemize bu değeri bugünden sunabiliyoruz. Bu nedenlerle bulunduğumuz Bağlıca'nın Batı Şehri olarak tanımlanan bölgede birçok arazi anlaşması sağladık. Bu projemiz, bölgedeki ilk yatırımımız olma özelliğini taşıyor ve bölgede "yeni bir merkez" oluşturduğumuzdan, Başkentimizi, 10 yıl - 20 yıl ve 50 yıl sonrasını öngörerek planlamalarımızı yapıyoruz. Önemi ve heyecanı üst boyutta bu nedenle. Projemiz; ilk olmanın değeri ve önemiyle "farklı boyutta olmalı" bilinci ile tasarlandığından bendeki uyandırdığı izlenim Türkiye'de bir benzerinin olmadığıdır. Aslında bu boyutta uç ifadeler kullanmak istemiyorum fakat bugünkü sürece ulaşana dek, arka planda çok emek sarf edildi. Anlatacak aktaracak çok husus var fakat her zamanki gibi ancak üreterek - göstererek anlaşılabileceğimizi biliyoruz. Başkent'e böyle hakim, böylesine potansiyel barındıran Bağlıca'nın bu Batı Şehri ilk adımı bekliyormuş ve bu cesareti bölge firmalarından da önce Zeray göstermiştir. Ankara'nın Zeray ile bütünleşeceğini, projemizin kısa sürede sahiplenileceğini bekliyorum" dedi.

"GÖZ ALICI MİMARİ"

Büyüleyici bir atmosfer ve taç şeklinde görkemli bir tasarımın gölgesinde yeni bir hayat Zeray Future Deluxe City'i bekliyor. Sıra dışı modern çizgisi ve göz alıcı mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken Zeray Future Deluxe City'de tüm bloklar, sakinlerinin eşsiz şehir manzarasını kesintisiz bir şekilde deneyimleyebilmesi için özenle konumlandırıldı. Bütüne baktığınızda geniş ve ferah olan ortamlar, detaya indiğinizde ise keşfedilmeyi bekleyen zenginliklerle dolu yaşam alanları Ankara'da ayrıcalıklı yaşamı tercih edenlerin ilk adresi olacak.

"21.KATTA ÖZEL YÜZME HAVUZU"

Zeray Future Deluxe City'nin, Zeray'ın Başkent'e adım projesi olması sebebi ile önemini ifade eden Zeray İnşaat Satış Müdürü Ebru İzin, projeye duyulan yoğun ilgiden bahsederek sunumunda şunları belirtti:

"Projemiz; Ankara'nın gelişmeye ve değerlenmeye en müsait yeni yerleşim bölgesi Etimesgut Bağlıca'da, proje isminin de karşılığı olarak; geleceğin lüks şehrine yaraşır bir konseptte, daire içinde müstakil hayatın yaşanabileceği, nitelikli konut anlayışının çok üzerinde geliştirildi. 21 kata kadar yükselen dikey mimari ile tasarlanmış 4 blokta çoğunluğu 4+1 olmak üzere toplam 338 bağımsız bölümden oluşan Zeray Future Deluxe City'de çeşitli konseptlerde 1+1 ve 2+1'den oluşan 56 ünite de yer alıyor. Tüm cephelerimiz manzaranın keyfine doyasıya varabilmeniz için boy camlarla tasarlandı. Projenin ortak kullanım alanlarındaki geniş peyzaj alanları yanı sıra bahçe katlarında daireye özel keyifli doğal bahçe kullanım alanları bulunurken, ara katlarda dairelere mimarisiyle bütünleşen estetik balkon alanları eşlik ediyor. Blokların en üst katında ise daireye özel havuz ve teras kullanım alanları bulunuyor. Göz alıcı mimarisinin yanında PentHouse deneyimiyle de modern ve lüks bir yaşama olanak sağlıyor. Yalnızca tasarımında değil daire içindeki detaylarda da; bağımsız bölümlerde yer alan hamam ve saunasından, el işçiliği estetik asma tavanlara, benzerine rastlanmayan mobilya uygulamaları ve malzeme seçimlerine kadar projeye özgü birçok detay titizlikle düşünüldü. Temmuz ayında başladığımız ön talep sürecinden bugüne yüzlerce kişi projemize ilgi gösterdi. Lansman satışlarımızın aynı ilgiyle süreceğini ve talebin de artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Proje ilgililerine kendi bünyemizde ya da banka kredili kişiye özel esnek - avantajlı ödeme planları sunabiliyoruz."

"2024 İKİNCİ ÇEYREĞİNDE TESLİM"

Zeray'ın yeni yatırımlarından Kocaeli'ndeki Esil Kartepe ve Dora Hill projelerinin ardından satışa sunduğu Zeray Future Deluxe City'de her şey yaşamı bütünleyen tüm detaylarıyla hayatı ayrıcalıklı kılmak için tasarlandı. Zeray Future Deluxe City, cafe lounge'ı, spa havuzu, kapalı sosyal tesisi, fitness, yoga, pilates ve hobi alanları ile lüks yaşam anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor. Tüm bunların yanı sıra Zeray Future Deluxe City; Dinlenme Alanları, Tenis Kortu, Basketbol Sahası, Amfi Tiyatro ve daha birçok özelliğiyle de projesinde yer alan kitleye sunacağı ortak yaşam alanları ile yaşama artı değer katıyor. İlave olarak her bloğun altında kapalı otopark katının yer aldığı projenin , toplam inşaat süresi 630 gün olarak planlanarak 30 Haziran 2024'te teslim edilmesi hedefleniyor.

"İMARA YENİ AÇILAN BÖLGE ZERAY KALİTESİ İLE TAÇLANACAK"

Ankara son yıllarda Etimesgut Bağlıca'ya doğru hızlı bir akış seyrediyor. Önümüzdeki yıllarda bu ivmenin artarak sürecek olması da bölgeyi önemli bir yatırım ve yaşam sahası haline getiriyor. Zeray 40. projesini, gelişmekte olan bu bölgede konumlandırarak kalite anlayışını Ankara'ya taşıyor.