Ankara’da kuruldu! Girişimcilere ilaç olacak

ATÖLYE, TASARIMDAN PROTOTİPLEMEYE KADAR KATKI SAĞLAYACAK

AB ile bir başka ortak girişimlerinin Rekabetçi Sektörler Programı olduğuna işaret eden Bakan Kacır, programla, bugün açılışı yapılan tesisin finansmanı da dahil bugüne kadar 89 projeyi desteklediklerini ve 760 milyon avroluk yatırım yaptıklarını anlattı.

Kacır, kurdukları ortak kullanım tesislerinden yaklaşık 10 bin KOBİ ve esnafın istifade ettiği bilgisini vererek kurulan veya desteklenen AR-GE ve yenilik tesislerinden binin üstünde işletmenin yararlandığını ve toplamda 1313 araştırmacının istihdam edildiğini aktardı.

AB programlarına ilişkin en büyük hedeflerinin Türkiye'nin AR-GE, inovasyon ve teknoloji altyapısını güçlendirmek olduğunu vurgulayan Kacır, bu altyapının en önemli yapıtaşlarından birinin de sayıları 101'i bulan ve içinde 9 bin 700'den fazla inovatif firma bulunduran teknoparklar olduğunu dile getirdi.

Kacır, teknoparklarla, üretilen projelerin ticarileşmesine imkan sağlarken katma değeri yüksek ürünler elde ettiklerini ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunduklarını söyledi.

Bu yapılardan biri olan PROTA'nın yaklaşık 5 milyon avroluk yatırım olduğunu belirten Kacır, atölyenin OSTİM teknoloji-sanayi ekosistemine tasarım, prototipleme ve ticarileştirme alanlarında katma değer getireceğine inandığını bildirdi.