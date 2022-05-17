Ankaralı çiftçilere 500 bin yerli fide

ANKARA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki fide dağıtım etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yerli fide çeşitlerinin dağıtılmasının fide dağıtım programını daha anlamlı hale getirdiğini belirterek "Bugün kendi geliştirdiğimiz ve çoğalttığımız fideleri toprakla buluşturarak Bakanlık olarak izlediğimiz politikalarla ilgili bir kez daha çok açık ve net bir mesaj veriyoruz" dedi. Bitkisel üretimin tohum, fide ve fidanla mümkün olduğunu vurgulayan Kirişci, "Biz geldiğimiz günden beri üreticilerimize özellikle daha fazla üretmeleri konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Kirişci, üretmeden tüketilemeyeceğini, bu açıdan bakıldığında yerli ve milli üretimin önemli olduğuna işaret etti. Kirişci, üretimin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek "Üretimi ve yeşili koruyarak, geliştirerek milli güvenlik kadar önemli olan gıda güvenliğini de zapt altına almış olacağız" dedi. "Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Ankaralı kadın ve örnek çiftçilere 160 bini domates, 170 bini biber ve 170 bini hıyar olmak üzere 500 bin fide dağıtıldı. ANKARA