Ankara’nın prestiji; Arca Konakları’nda eşsiz bir yaşam başlıyor

PROJENİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Arca Konakları, 54.000 m²'lik proje alanının 35.000 m²'sini yeşil alanlara ayırarak doğayla iç içe bir yaşam kurguluyor. Konakların cephelerinde kullanılan doğal taşlar, geniş pencereler ve yüksek tavanlar ferah bir atmosfer sunarken, projedeki özel peyzaj alanları hem görsel hem de işlevsel bir estetik katıyor.

AİLELER İÇİN ÖZEL YAŞAM ALANLARI

Projede her konağın geniş bahçeleri, terasları ve mahremiyeti ön planda tutan planlamasıyla özellikle aileler için huzurlu bir ortam oluşturulmuş durumda. Çocuklar için güvenli, sakinlerine özel sosyal alanlar ve yürüyüş yolları projeyi sadece bir yaşam alanı değil, bir yaşam tarzı hâline getiriyor.

LOKASYON AVANTAJI

Ankara'nın prestijli lokasyonu İncek'in ana ulaşım arterlerine yakınlığı sayesinde Arca Konakları, şehrin merkezine kolay ulaşım sağlıyor, huzurlu bir yaşam sunuyor. Eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine ve alışveriş noktalarına yakınlığı projeyi aileler için daha da cazip kılıyor.

YATIRIM DEĞERİ

Bölgedeki gelişen altyapı ve değer kazanan arsa fiyatları sayesinde Arca Konakları, sadece bir yaşam alanı değil, geleceğe güçlü bir yatırım fırsatı olarak da öne çıkıyor.

Projenin arkasında, gayrimenkul sektörünün saygın iki markası Aslan Yapı ve Caba Grup bulunuyor. Bu güçlü yatırımcı ortaklığı, projeye hem güven hem de yüksek değer katıyor.



Arca Konakları – 42 Eşsiz Benzersiz Konak Yaşamı.

www.arcakonaklari.com / 0312 468 0660

Bu Bir İlandır