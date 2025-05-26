Ankara’ya dev veri merkezi yatırımı

Trendyol, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen, resmi sponsor olarak yer aldığı ve Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025 Turnuvası öncesinde stratejjk bir yatırım anlaşmasına imza attı. Trendyol, bölgenin veri merkezi geliştirme alanında önde gelen isimlerinden Tarek Al Ashram'ın kurucusu olduğu Castle Investments ile Ankara'da son teknolojiye sahip bir veri merkezi geliştirmek ve işletmek üzere Dubai'de bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza törenine Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zekâ Bakanı Omar bin Sultan Al Olama ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Komitesi Başkanı Mustafa Varank katıldı. Yapılan stratejik iş birliği, 48 megavat BT kapasiteli Ankara Veri Merkezi'nin tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesini kapsıyor. Maliyeti 500 milyon dolar olacak olan tesisin ilk fazının 2026'nın üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Bu proje Türkiye'ye yatırım yapma konusundaki kararlılığımızın göstergesi. Kapasitenin yüzde 40'ını biz kullanacağız, yüzde 60'ı dışarıya açılacak" dedi. Castle Investments CEO'su Tarek Al Ashram, "Veri merkezi konusundaki geniş deneyimimizi Trendyol'un Türkiye'deki teknolojik liderliği ve dijital ölçeğiyle birleştirmemiz, Ankara Veri Merkezi'ni ikonik bir proje ve bölgedeki örnek merkezlerden biri haline getirecek" diye konuştu.