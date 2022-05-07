Annelere internetten 21 milyarlık alışveriş

Bu pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü çarşı-pazara büyük hareket getirdi. Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin bitimine denk gelen Anneler Günü kapsamındaki alışverişlerin adresi ise e-ticaret sektörü oldu. Anneler Günü alışverişlerinin diğer özel günlerde olduğu gibi 1-2 hafta öncesinden başladığını söyleyen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, SABAH'a yaptığı açıklamada "Anneler Günü'ne yönelik kampanyalar dönemi için online sektör olarak toplam 21 milyar TL'nin üzerinde bir hacim bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 300 lira olan sepet tutarının, bu yıl 350 lira olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.Anneler Günü'nün tüm özel günler içinde yarattığı ciro ile açık ara önde olduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bu hafta genelinde önemli bir hareket oldu. Çünkü herkes imkânları ölçüsünde annesine bir hediye almak istiyor. En büyük hareket ise başta mücevherat olmak üzere, elektronik, hazır giyim ve kozmetik sektörlerinde yaşanıyor" dedi. Söz konusu hareketliliğin pazar gününe kadar sürmesini beklediklerini söyleyen Öncel, "Tatilini devam ettirenler bile mutlaka erken gelip annelerine uğrayacaktır" dedi.Anneler Günü satışlarının ülke genelinde tüm mağazalarında ciddi hareketlilik yarattığını söyleyen Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, "Satışlarımız gayet iyi gidiyor. Anneler Günü uzun zamandır hareketsiz olan sektörümüzde önemli bir canlılık yarattı" dedi. Özellikle kampanyalı ürünlere büyük ilgi olduğunu söyleyen Güzeliş, şu bilgileri verdi: "Baget yüzük ve elmaslarımızda şu anda kampanya var. Hediyede şu anda ağırlıklı ortalama 9 bin TL civarında." İnternetten satışların da gayet iyi gittiği bilgisini veren Güzeliş, "Şu anda bizim satışların yüzde 4-5'i internetten yapılıyor. Bu bizim uzak hedefimizdi ancak pandemiyle birlikte hızla bu seviyelere geldik" diye konuştu.Anneler Günü hediyeleri alışverişlerinde e-ticaret sitelerine yönelik talep patlaması dikkat çekiyor. Artan talebe yant vermek isteyen birçok e-ticaret sitesi de düzenledikleri cazip kampanyalarla satışlarını artırma yoluna gidiyor. 'Anne sevgisi bir başkadır' diyen Hepsiburada, 40'tan fazla kategoride 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle, her annenin zevkine uygun hediyeseçenekleri sunuyor. Anneler Günü kampanyasını yeni ürün ve ödeme fırsatlarıyla sürdüren MediaMarkt ise geçtiğimiz günlerde başlattığı kampanyası kapsamında seçili akıllı telefonlarda da 'Şimdi al 3 ay sonra öde' hizmeti sunuyor. Trendyol da Anneler Günü'nde annesine hediye seçmekte zorlananlar için giyimden kozmetiğe, parfümden aksesuvarlara, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü indirimli fiyat ve yüksek marka çeşitliliği ile Anneler Günü Butiği'nde bir araya getirdi.Her zaman olduğu gibi bu anneler gününde de kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat ürünleri tercih ediliyor. Öte yandan en çok tercih edilen ürünler arasında küçük ev aletleri, uzaktan görüşmelerde annelere yardımcı olabilecek akıllı cep telefonu ve tablet alışverişlerinde büyük artış gözlemleniyor. Alışveriş trafiğinin bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda online çiçek siparişlerinde de yoğun talep var. Özellikle bu günün vazgeçilmez ürünü olan çiçek satışlarında da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Saksı bitkileri 50 TL ile bin 500 TL arasında satılırken, gülün tanesi 20 ile 50 TL arasında değişiyor.