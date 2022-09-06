Antalya ‘Ev Tekstili Fuarı’na ev sahipliği yapacak

Dünyanın en büyük ev tekstili ve dekorasyonu fuarlarından biri olan CNR Ev Tekstili Fuarı kapılarını açıyor. Antalya'da düzenlenecek fuar, 60'a yakın ülkeden, yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçiyi katılımcı firmalarla bir araya getirecek.

CNR Ev Tekstili Fuarı, bu yıl 5 gün boyunca yerli ve yabancı yüzlerce firmaya ev sahipliği yapacak. Fuarda ev tekstili, kontrat tekstil, tasarım, zemin ve duvar kaplamaları alanlarındaki yeni ürün ve koleksiyonlar sergilenecek.

"ORTA DOĞU'DAN ÜST DÜZEY ALICILAR GELİYOR"

CNR Ev Tekstili Fuarı'nın, ürün portföyü, kalitesi ve çeşitliliği ile tüm dünyanın en ilgi çeken fuarları arasında yer aldığını dile getiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; "Antalya'da düzenlediğimiz fuarımıza yabancı alıcıların ilgisi beklentilerimizin de üzerine çıktı. Fuarın bu yılki en önemli ziyaretçilerini Rusya ve Orta Doğu Ülkeleri oluşturacak. 60'a yakın ülkeden ziyaretçi beklediğimiz Ev Tekstili Fuarı'nda misafir edeceğimiz Orta Doğu Ülkelerinin üst düzey alıcıları, ev tekstiline dair tüm ihtiyacını fuardan karşılamayı planlıyor. Fuarda Orta Doğu Ülkelerinin milyonlarca dolarlık sipariş vermesini bekliyorum" dedi.

"RUSLAR ÖZELLİKLE BU FUARI BEKLEDİ"

Antalya'nın, turizmin yanında ev tekstili ihracatının da merkezi olacağını vurgulayan Erem; "Ruslar, yeni siparişler vermek için uzun zamandır CNR Ev Tekstili Fuarı'nı bekliyor. Özellikle kendi ülkelerindeki fuarların iptal olması nedeni ile Rus alıcıların sabırsızlıkla beklediği fuar için sadece Rusya'dan 16 binin üzerinde satın almacı online bilet rezervasyonu yaptırdı. Yerli alıcıların da yoğun ilgisini çeken Antalya, CNR Ev Tekstili Fuarı'nı ziyaret edecek alım guruplarına, çok büyük ticaret anlaşmaları imzalamanın yanında, fuar ziyaretlerini kısa bir tatil fırsatına çevirme olanağı da sağlayacak" dedi.

CNR Ev Tekstili Fuarı, tülden perde sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak odası tekstiline, döşemelikten mutfak ve yemek odası tekstiline kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan fuar, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10-14 Eylül tarihlerinde organize edilecek.