Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) kadınların siyaset ve ekonomide eşit temsili için harekete geçti

Bir ay süren etkinlikler kapsamında, 21 kişilik Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD), heyeti Ankara'ya giderek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Anıtkabir'i ziyaret eden heyet, Ankara'daki kadın dernekleriyle de bir araya geldi. Heyetin temaslarında, yalnızca siyasette değil, iş dünyasında da kadınların temsiliyetinin artırılmasının gerekliliği Ankara'nın gündemine taşındı.

10 MART'TA PANEL DÜZENLENECEK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 10 Mart'ta Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında bir panel düzenlenecek.Antalya milletvekillerinden Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Hilmi Durgun, Mustafa Köse, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek panelde, "Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Kadının Siyasetteki Yeri" konusu ele alınacak.

"KADINLARIN SİYASETTE DAHA FAZLA YER ALMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak, kadınların siyasette güçlü bir şekilde temsil edilmesinin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların siyasette temsil edilmesi, güçlü bir demokrasi için vazgeçilmezdir. 8 Şubat 1935'te ilk kadın milletvekillerinin TBMM'ye girişi, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ancak sadece bir başlangıçtı. Bugün hâlâ kadınların siyasette daha fazla yer alması için mücadele ediyoruz. ANTİKAD olarak, kadınların hem iş dünyasında hem de siyasette eşit şekilde temsil edilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kadınların siyasette ve iş dünyasında varlıklarının artırılmasını sağlayacak çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladıklarını belirten Kotanak, raporun kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanda güçlenmesini destekleyecek politika ve stratejileri içerdiğini aktardı.

KADIN TEMSİLİYETİNİ ARTIRMAK İÇİN SOMUT ADIMLAR

Türkiye'de kadınların siyasete katılımının önündeki engelleri ve çözüm önerilerini sıralayan Kotanak, şu başlıklara dikkat çekti:

TBMM'de kadın milletvekili oranının %50'ye çıkarılması,

Kadın adayların listelerde seçilebilir sıralara yerleştirilmesi,

Kadın adaylara finansal ve teknik destekler sunulması,

Parti tüzüklerinde kadın temsiliyetiyle ilgili düzenlemeler yapılması,

Medya, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının kamu farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara destek vermesi.

Küresel verileri de paylaşan Kotanak, 1935 yılında kadın milletvekili sayısının 18 olup temsiliyet oranının %4,3 olduğunu, 2023 seçimlerinde ise 121 kadın milletvekiliyle bu oranın %20'yi aştığını belirtti. Ancak hâlâ küresel ortalamanın altında kalındığını ifade ederek, Türkiye'nin dünya sıralamasında 129. sırada olduğunu vurguladı.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE İŞ GÜCÜNE KATILIM ARTIRILMALI

ANTİKAD, kadınların yalnız siyasette değil, iş dünyasında da daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti. Fatma Kotanak, kadın girişimcilerin oranının Türkiye genelinde %10, Antalya'da ise %22 seviyesinde olduğunu, kadın istihdam oranlarının ise Türkiye'de %31,8, Antalya'da %33,5 olduğunu belirtti.

Kadın girişimciler için finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla Kadın Kredi Garanti Fonu'nun (KKGF) oluşturulmasını öneren ANTİKAD, bu fonun kadın girişimcilerin sermaye ve yatırım desteği konusunda erkeklerle eşit şartlarda çalışmalarını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, kadın girişimcilere yönelik yaş sınırının kaldırılması ya da yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadınların iş dünyasında yer alabilmesi için şu önerilerde bulunuldu:

Vergi ve sigorta primi desteklerinin artırılması,

Düşük faizli kredi programlarının yaygınlaştırılması,

Kadın girişimcilere özel merkezlerin kurulması,

Ticari eğitim ve mentorluk programlarının hayata geçirilmesi,

Çalışan annelerin çocukları için tam zamanlı kreş ve anaokullarının yaygınlaştırılması.

Çalışan kadınların bakımını üstlendikleri ebeveynleri için gündüz bakım evleri ve rekreasyon tesisleri kurulması.

ANTALYA'NIN GELECEĞİ İÇİN STRATEJİK ÖNERİLER

Kadınların ekonomide ve siyasette güçlenmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra, ANTİKAD Antalya'nın sürdürülebilir kalkınması için de stratejik öneriler sundu. Bu öneriler arasında "Yaşlı Bakım Köyleri", su kıtlığına karşı önlemler ve kültürel mirasın korunması gibi konular yer aldı.

Avrupa ve Türkiye'de yaşlanan nüfusun yeni ekonomik fırsatlar yaratabileceğini belirten ANTİKAD, Antalya'nın turizm vizyonunu genişleterek yaşlı bakım tesisleri kurabileceğini ifade etti. Bu tesislerin uluslararası standartlarda olması ve Avrupa'dan da talep görebileceği belirtildi.

Ayrıca, Antalya'nın artan nüfusuyla birlikte su kaynaklarının korunması gerektiğine dikkat çekildi. Özellikle otellerde ve büyük işletmelerde gri su sistemlerine geçiş yapılması, damla sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve su tasarrufu sağlayan projelerin desteklenmesi önerildi.

Son olarak, Antalya'nın tarihi mirasını daha etkin tanıtmak amacıyla ihtisas kütüphaneleri ile bağ kurularak akademik etkinliklerin düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Perge, Side ve Patara gibi antik kentlerde akademisyenlerin katılımıyla etkinlikler düzenlenmesi önerisi sunuldu.

KADIN İŞ GÜCÜNÜN EKONOMİYE ETKİSİ

Kadınların iş hayatına katılımının yalnız bireysel değil, makroekonomik düzeyde de güçlü bir etki yarattığını vurgulayan ANTİKAD, kadın istihdamının artırılmasının ülke ekonomisinin büyüme hızını yükselteceğini belirtti. Çalışan anneler için kreş ve bakım desteklerinin artırılması ve finansal teşviklerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve kadın işgücünün sürdürülebilir şekilde desteklenmesi, Antalya'nın ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına uzun vadeli ivme kazandıracak önemli dönüşümlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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