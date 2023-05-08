Antalya rekor kırdı 4 ayda 2 milyonu geçti

Turizmin başkenti Antalya 2023 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. 1 Ocak- 7 Mayıs tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısında 2 milyon 110 bin 800'e ulaşan Antalya, bu rakamla rekorlar yılı olan 2019'u da aşmayı başardı. İlk 4 ayda 2 milyonu aşarak tüm zamanların rekorunu kıran şehir, bu yılsonuna kadar 15 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "İlk dört aylık dönemde Almanya, Rusların önünde. Bu sene 3.5 milyon Rus turist beklentimiz var. Bu gerçekleşirse iki ülke aynı düzeyde olur" dedi.Antalya'da 2023 yılının turizm verileri 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. Antalya'yı 2022'nin 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yoluyla 1 milyon 456 bin 652 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 2 milyon 110 bin 800 olarak gerçekleşti ve artış yüzde 45 oldu. Turizmde rekorlar yılı olarak kabul edilen 2019 yılına bakıldığında ise, 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yoluyla 1 milyon 910 bin 675 kişi ziyaret etti. 1 Ocak-7 Mayıs arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı rekorlar yılı 2019'a göre yüzde 10 artış gösterdi.