Antalya’da 2 bin takım kamp yapacak

Akdenizsahilleri için ölü sezon olarak bilinen aralıkmayıs döneminde, futboldan tenise, voleyboldan basketbola kadar birçok spor branşından dünyaca ünlü takımlar, 2022 FİFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından turizmin başkenti Antalya'da kampa başladı. 2022 sezonu için şimdiden atletsizimden futbola kadar 2 binin üstünde spor kulübü ise rezervasyon yaptırdı. 1 Aralık - 1 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacak takım sayısının 2 bini geçmesi bekleniyor. Öte yandan ilk kez İtalya Serie A Ligi'nden bir takım kamp için Antalya'yı tercih etti. İspanya, Dubai ve Güney Kıbrıs'ı geride bırakan Antalya, 85 ülkenin spor kulübünden rezervasyon aldı. 50'nin üzerinde spor branşında takımların geldiği şehrin 2022'de 85 binin üstünde sporcuyu ağırlayacağı belirtiliyor. Spor turizmi, ölü sezonda otel doluluklarına yüzde 30-40 katkı sağlayacak. Antalya'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir elde edeceği öngörülüyor.2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, kamp için Antalya'yı tercih etti. Özel uçakla gelen mavi beyazlı ekip, Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi. Serie A'nın lideri Napoli, Antalya kampında 7 Aralık Çarşamba günü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 11 Aralık Pazar günü ise İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Crystal Palace ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez, otellerinde şu anda Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının kamp yaptığını söyledi. Almanya, İsviçre, Kazakistan, Ukrayna ve İskandinav ülkelerinden onlarca takımı daha nisan ayına kadar ağırlayacakları bilgisini veren Dömez, "Avrupa'nın en güzel tesislerine sahibiz. Sporun her dalından takımlar kamp için Antalya'yı tercih ediyor" diye konuştu.SPOR Turizmi Birliği Derneği (STB) Başkanı Recep Şamil Yaşacan ise Antalya'nın spor turizminde öne çıkmaya başladığını belirtti. Yaşacan, "Bu alanda rakibimiz olan Dubai, İspanya ve Güney Kıbrıs'a giden kulüplerin rotasını Antalya'ya çevirmeye başladık" dedi. Takımların ortalama 35-40 kişilik gruplar halinde geldiğini anlatan Yaşacan, bir takımın 350 bin euroya kadar gelir bıraktığını ifade etti.