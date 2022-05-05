Antalya’da çilek üretimi ve ihracatı artıyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın çilek üretim miktarı bakımından Türkiye'nin yüzde 9'una sahip olduğunu belirterek uygun üretim teknikleriyle bu oranın daha da artacağını bildirdi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ATB, ATAK iş birliğinde geçen yıl gerçekleştirilen İnteraktif Çilek e-Çalıştayı'nda değerlendirilen üretimden tüketime çileğin yolculuğu bir kitapta toplandı. Kitapta, çilek üretiminde görülen hastalıklar, yeni teknolojiler, üretimin ekonomik boyutu bilimsel çalışmalarla anlatıldı.

Çandır, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada çilek tüketiminin her geçen gün arttığını belirtti.

ÇİLEK İHRACATI 12'NCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye'nin dünya çilek üretiminde yüzde 5,5'lik pay ile dördüncü sırada yer aldığını aktaran Çandır, son 5 yılda çilek üretim kapasitesinin artmasıyla çilek ihracatında 12'nci sıraya yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'de dekarda ortalama 3 ton olan çileğin verim değerlerinin artması için yetiştiriciliğin bilinçli yapılması, modern üretim teknikleri ve topraksız yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Çandır, şunları kaydetti:

"Yaş sebze, meyve üretimi ve ihracatıyla öne çıkan Antalya, Türkiye çilek üretim alanlarının yüzde 7'sine, üretim miktarının ise yüzde 9'una sahip. Antalya'da kıyı ve yayla kesimlerinde uygun çeşitlerin, uygun üretim teknikleriyle yetiştirilmesi ve dış pazar isteklerine göre üretim planlamaların yapılmasıyla çilek üretimi ve ihracatı hızla artacaktır. Bu açıdan hazırlanan kitap, ilgilenenler için yol gösterici niteliktedir."

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da 10 üniversiteden akademisyenlerin katıldığı çalıştayda 25 bildiri sunulduğunu ve çileğe dair A'dan Z'ye birçok konunun tartışıldığını kaydetti.

Kitapta yer alan bilgilerin çilek üretiminin ekonomik, etkin ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirten Karaca, sektörün geleceğine yön vereceğini ifade etti.