Antalya’da doluluk yüzde 100

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla doluluk oranlarının tesislerin çoğunda yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da hem iç hem dış pazarda yaşanan hareketlilik sektöre can suyu oldu. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya kent merkezinin yanı sıra Alanya ilçesinden Kaş'a kadar sahil bandındaki tesislerin tamamında yoğunluk yaşanıyor.Tatil sürecinde 24 Haziran'da bin 124 uçuş gerçekleşerek rekorun kırıldığı Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerindeki hareketlilik de halen sürüyor. Havalimanından günlük ortalama 985 uçuş gerçekleştirildiği kente deniz ve kara yoluyla da turist geliyor. Tatilciler, Konyaaltı, Lara, Sarısu, Adrasan, Olimpos, İncekum, Kleopatra, Kaputaş, Phaselis Antik Kenti, Patara, Side ve Damlataş başta olmak üzere masmavi rengiyle büyüleyen plajlardan denize giriyor, güneşleniyor.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin tatil bölgelerinde ciddi anlamda doluluk yaşandığını söyledi. Antalya'nın turizmin merkezi konumunda olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti: "Hem tatilin erken açıklanması tüm okulların tatile girmesi, sınavların bitmiş olması, 9 günlük Kurban Bayramı tatili iç turizm hareketini ciddi anlamda pekiştirdi. Doluluklar yüzde 100'e yaklaştı, bu bizim için sezonun başlaması anlamına geliyor. Temmuzağustos yüksek doluluk sezonu. Eylül-ekim aylarının da güzel geçeceğine inanıyorum. Bayram tatilinde Antalya'ya iç pazardan paketli turla gelen turist sayısı 300 bini geçti. Türkiye genelinde 2 milyon civarında iç pazar hareketliliği yaşanıyor."Dış pazar hareketliliğinin de sürdüğüne işaret eden Kavaloğlu, kente 5.5 milyon civarında yabancı turist geldiğini, geçen seneye göre yüzde 30 artış olduğunu vurguladı. Kavaloğlu, Türkiye'nin 56 milyar dolar gelir, 60 milyon turist hedefini tutturabilmek için ciddi anlamda çalışma yürüttüklerini ifade ederek, sektörün bu süreçte "çifte bayram" yaşadığını söyledi.Antalya'nın 49 bin 383 nüfuslu Kemer ilçesi, dokuz günlük bayram tatilinde günde 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Nüfusu 4 kat artan ilçenin Kaymakamı Hüseyin Çam, "124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık" dedi. Günün her saati farklı aktiviteler ile tatillerini geçiren, plajlarda güneşlenip, yüzen turistler, özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sırasıyla en çok Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan ziyaretçi ağırlanıyor.