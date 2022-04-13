Antalya’da haftalık ev kirası 60 bin liraya çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesine yeni atanan Doktor Eda Han, Rus ve Ukraynalıların gelmesiyle artan ev kiralarından şikâyetçi oldu. Yerli halkın yüksek kiralar almak amacıyla evleri boş tutup kendilerine vermediklerinden yakındı.

Kaş'a memur olarak gelenlere evini 3 bine kiraya vereceklerine Ruslara 20 bine veren bir kesim oluştuğunu da belirten Han, "Görev icabıyla gelenlerin çoğu geçinemeyip ya geri dönüyor ya göreve başlayamıyor. Lojman yok. Kaş'ta Rus ve Ukraynalı insanlar var. İlçenin yüzde 80'i yabancı. Aylık 20 bin liradan evleri kiralıyorlar. Kimisi haftalık 90 bin liraya kiralıyor. Bunu fırsat olarak gören yerliler buraya atanan doktor, hemşire, öğretmene kiralık evleri olsa da 'Yok' diyor" diyerek yaşanan duruma dikkat çekti.

'BİZİ ÇAKALLARIN ÖNÜNE ATMAYIN'

Aile Hekimliği Çalışanları Sendika Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Teşkilatlanma Sekreteri Dr. Hülya Uçak, Antalya'da görev yaptığı sağlık ocağının mülk sahibi tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Kemer İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Aile Sağlık Merkezi'nin mülk sahibinin binadan çıkmalarını istediğini belirten Dr. Hülya Uçak, "Bizi, çıkmazsanız elektrik kontağından aile sağlığı merkezinizde yangın çıkabilir diye tehdit etti" iddiasında bulundu.

Bina sahibinin sağlık ocağını yıkıp yerine villa yapmak istediğini kaydeden Dr. Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı, hem de Sağlık Bakanlığı'nı etiketledi.

BEDDUA ETTİ

Evinde Ukrayna'dan savaştan kaçan anne ve iki çocuğun misafir eden Ulaş Al ise yapılan fırsatçılığa dikkat çekti. Konyaaltı ilçesinde aylık kiraların 15 bin ile 60 bin lira arasında değiştiğini de belirten Al, "Neymiş Ukrayna'dan savaştan kaçanlar geliyormuş. Aşağılık bir toplumuz. Milletin zor durumundan çıkar sağlıyoruz. Bu fiyatlar bizim içinde aynı." dedi.

ALANYA DA UÇTU

Kira fırsatçılığının doruğa ulaştığı yerlerin başında olan Alanya'da da evler, aylık 30 ile 60 bin liraya kiraya veriliyor. İlçede yaşayan vatandaşlar köylerine geriye dönüyor. Geri dönenlerin başında ise turizm çalışanları geliyor. Sezonu açmaya hazırlanan oteller ise çalışacak eleman bulamıyor.