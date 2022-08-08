Antalya’da Türkiye’nin en büyük ’Tarım Teknokenti’

BÖLGEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bölgenin bu kimliğine önemli katkı sağlayacak bir çalışmaya imza atmaktan gururlu olduklarını söyledi. Antalya için büyük kazanım olan projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada Rektör Özkan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'ın tüm süreçlerde büyük desteği ile bin 100 dekarlık alanda Türkiye'nin en büyük Tarım Teknoloji ve Ar-Ge Merkezini hayata geçirmek için harekete geçtik. Antalya tarımda tartışmasız lider bir şehir ve çok önemli potansiyeli var. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için harekete geçtiğimiz bu proje ile ülkemizin kalkınma stratejisi, bölgesel gelişme ulusal stratejisi, büyüme odakları ve teknoloji politikalarıyla uyumlu olarak Antalya'da sürdürülebilir tarım ve tarım teknolojileri geliştirilecek. Böylece burası Türkiye'nin ve dünyanın yiyecek, içecek ve tarım teknolojisi inovasyonu, hızlandırma ve kuluçka süreçleri için önde gelen merkezi haline gelecek" dedi.