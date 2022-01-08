Antalya’daki felaketin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum çalışmaları yerinde inceledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Kalemler köyü ile yangından en çok etkilenen Demirciler mahallesinde TOKİ'nin şantiye alanını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaları yerinde inceledi ve gelinen son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası basına açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, 2021 yılında önce Rize ve Artvin'de sel felaketlerinin yaşandığını, ardından Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde eş zamanlı orman yangınlarının çıktığını, son olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın'da büyük sel felaketleriyle karşı karşıya kalındığını hatırlattı.