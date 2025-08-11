Antalya’nın yeni hedefi 17 milyon turist

Antalya turizm sektörü,
dünya
genelinde etkili
olan enflasyon
ve Türkiye'nin
hem kuzeyi
hem de güneyindeki savaşlar
gibi olumsuz etkiler nedeniyle yeni
hedef olarak rekor yıl olan 2024'ün
rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.
Yıl başında 18 milyon turist olarak
belirlenen hedef, 17 milyon şeklinde
güncellendi. Akdeniz Turistik
Otelciler ve İşletmeciler Birliği
(AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif
Kavaloğlu, "Rusya-Ukrayna savaşının
devamı, İran-İsrail gerilimi,
Filistin geriliminin devam etmesi
gibi coğrafyamızdaki huzursuzluklardan
dolayı rakam 17 milyon
seviyesinde gibi gözüküyor" dedi.