Antalya’nın yeni hedefi 17 milyon turist

Antalya turizm sektörü,dünyagenelinde etkiliolan enflasyonve Türkiye'ninhem kuzeyihem de güneyindeki savaşlargibi olumsuz etkiler nedeniyle yenihedef olarak rekor yıl olan 2024'ünrakamlarına ulaşmayı hedefliyor.Yıl başında 18 milyon turist olarakbelirlenen hedef, 17 milyon şeklindegüncellendi. Akdeniz TuristikOtelciler ve İşletmeciler Birliği(AKTOB) Başkanı Kaan KaşifKavaloğlu, "Rusya-Ukrayna savaşınındevamı, İran-İsrail gerilimi,Filistin geriliminin devam etmesigibi coğrafyamızdaki huzursuzluklardandolayı rakam 17 milyonseviyesinde gibi gözüküyor" dedi.