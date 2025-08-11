Antalya’nın yeni hedefi 17 milyon turist

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.08.2025

Antalya turizm sektörü, dünya genelinde etkili olan enflasyon ve Türkiye'nin hem kuzeyi hem de güneyindeki savaşlar gibi olumsuz etkiler nedeniyle yeni hedef olarak rekor yıl olan 2024'ün rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Yıl başında 18 milyon turist olarak belirlenen hedef, 17 milyon şeklinde güncellendi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Rusya-Ukrayna savaşının devamı, İran-İsrail gerilimi, Filistin geriliminin devam etmesi gibi coğrafyamızdaki huzursuzluklardan dolayı rakam 17 milyon seviyesinde gibi gözüküyor" dedi.
