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Giriş Tarihi: 11.6.2023 14:24

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 kişiye ulaştı.

AA
Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Antalya'da valilikten yapılan açıklamaya göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kentin 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Geçen sene 1 Ocak-10 Haziran döneminde hava yoluyla 2 milyon 968 bin 536 turistin geldiği Antalya'da, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 37 artışla hava yoluyla gelen 4 milyon 62 bin 891 misafir ağırlandı. Bu yılki turist sayısı, geçen iki yılın aynı dönemde gelen misafir sayısının toplamını da geride bıraktı.

Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'un aynı döneminde 4 milyon 26 bin 529 turist ağırlayan kentte, sezon hareketliliği sürüyor.

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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı
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