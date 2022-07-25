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Giriş Tarihi: 25.7.2022 14:15

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

DHA
Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

Antalya'ya, 24 Temmuz itibarıyla hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 6 milyonu geçti. 1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arası kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 107 artarak, 6 milyon 133 bin 463 oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla kente gelen yabancı turist sayısı 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı. Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın aynı dönemine göre de büyük artış gösterdi. 1 Ocak- 24 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 107 arttı.

SON İKİ YILIN AYNI DÖNEMİNİN TOPLAMINDAN FAZLA

Antalya'ya, 2022 yılının 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında, pandeminin yaşandığı 2020 ve 2021 yılının aynı dönemlerinin toplamından fazla turist geldi. Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak- 24 Temmuz arası sırasıyla 2020'de 682 bin 148, 2021'de 2 milyon 959 bin 717 olarak gerçekleşti. (DHA)

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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı
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