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Giriş Tarihi: 11.8.2023 21:09

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 oldu.

AA
Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Antalya'ya 2023'ün 1 Ocak-10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da 2023 yılının turizm verileri, 2022 yılının 1 Ocak-10 Ağustos tarihlerine göre yüzde 21 artış kaydetti.

Ağustos ayının ilk 10 günü baz alındığında ise 2022 yılına göre yüzde 11 artarak, 872 bin 833 olarak gerçekleşti.

Antalya, bu rakamlar ile turizmde rekorlar yılı diye tabir edilen 2019'u da geride bıraktı.

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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı
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