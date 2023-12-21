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Giriş Tarihi: 21.12.2023 13:09 Son Güncelleme: 21.12.2023 13:14

AOSB sanayicileri ödüllendirdi

Adana Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye`nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması ile İkinci 500 Sanayi kuruluşu araştırması listesinde yer alan firmalar ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından belirlenen Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde yer alan sanayicilerini ödüllendirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AOSB sanayicileri ödüllendirdi

İSO ilk 500'de ve ikinci 500'de yer alan tüm firmalar ile TİM 1000'de yer alan firma sayısını artırmak için daha fazla çalışmak gerektiğini belirten AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "Başta AOSB'mizde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere üretim, ihracat ve istihdamları ile ülke ekonomimize değer katan tüm sanayicilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

AOSB'de faaliyet gösteren ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "İSO 500"de yer alan 16 firma, "İSO İkinci 500" listesinde yer alan 16 firma ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer alan 16 firmaya ödülleri törene katılan milletvekilleri, kent protokolü ve AOSB Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.

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AOSB sanayicileri ödüllendirdi
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