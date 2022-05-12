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Giriş Tarihi: 12.5.2022 15:41 Son Güncelleme: 12.5.2022 15:46

AOSB, Türk sanayisine yeni fikirler kazandırıyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AOSB, Türk sanayisine yeni fikirler kazandırıyor

Üniversite-sanayi iş birliği ile bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sunan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Mehmet Tosmur, Denetleme Kurulu Üyeleri Mustafa Fidan ve Ergin Turan ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın ev sahipliğinde AOSB Seyhan Salonunda düzenlenen ödül töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Türk sanayisine fayda sağlayacak katma değeri yüksek projelerin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla düzenlenen yarışmanın önemine vurgu yaptı. "Zaman genç beyinlere fırsat verme zamanıdır" diyen Sütcü, gittikçe daha fazla küreselleşen dünyada, ülkelerin gelişmişlik kriterlerinde sanayileşmenin öneminin tartışılmaz olduğunu belirterek, "Önemli bir ekonomik kriter olan sanayileşme düzeyinin yükselmesi ise ancak ve ancak üniversitelerin bilgi gücünün sanayide uygulama alanı bulabilmesine bağlıdır. İşte biz Adana OSB olarak, bu gücü kullanmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, yarışmada dereceye giren projelerin sunumunu gerçekleştirdi. Akpınar, yarışmanın ilkini geçen yıl 3 kategoride gerçekleştirdiklerini, bu yılki yarışmada 3 kategoride 10 tematik alan belirlediklerini kaydetti.

Akpınar, "Yarışmamıza 200'den fazla proje başvurdu. Tüm üniversitelerimizden başvuru aldık. Yarışmada 78 akademisyenin yanı sıra 95 sanayicimiz de değerlendirme jürisinde yer aldı. Değerlendirme kör hakem yöntemiyle gerçekleşti. Yani, jüri üyeleri inceledikleri projenin kime ya da hangi üniversite ait olduğu bilinmeden değerlendirme yaptı" derken, Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise "Bu yılki yarışmada yeşil teknolojiler ve enerji sektörüne ağırlık verildi. Toplamda 250.000 TL ödül dağıtıldığı" diye konuştu.

Dereceye giren katılımcılar ise tek tek söz alarak projelerinin içerikleri hakkında bilgi verdikten sonra, ulusal çaptaki bu yarışmayı düzenleyen AOSB yönetimine teşekkür ettiler. Törenin sonunda, dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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AOSB, Türk sanayisine yeni fikirler kazandırıyor
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