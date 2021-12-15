AOSB’de 35 firma OSBÜK yıldızı

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, kuruluşları 1960'lı yıllara dayanan OSB'lerin ülke ekonomisinin lokomotifleri olduğunu belirterek, ülke ekonomisine üretim gücüyle güç katan, istihdam kapasitesiyle Adana'nın işgücü ihtiyacını önemli ölçüde sırtlayan bölgemizden sıralamaya giren tüm firmaları ve bu konuda emek veren tüm çalışanlarını tebrik etti.

Bugün 81 kentte 347 organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirten Başkan Sütçü AOSB'nin ise toplam 1.590 hektarlık alan, 553 parsel, 32'si yabancı sermayeli 478 firma, İSO İlk 500'de 17, ikinci 500'de 14, 2021 yılı TİM 1000'deki 17 firma, toplam 37 bin 300 istihdam ve yüzde yüz doluluk ile ilk 10 OSB arasında yer aldığını kaydetti.