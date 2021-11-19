AOSB’DE “Avrupa Yeşil Mutakabatı”nın ikinci adımı Adana’da gerçekleştirildi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, "Avrupa Yeşil Mutabakatı" kriterleri ile firmaların ticaretlerini sürdürebilmek için bu mutabakata uyum sağlamalarının öneminden hareketle başlattığı Yeşil Mutabakat Pilot Projesi kapsamındaki çalıştayın ikincisini Adana'da gerçekleştirdi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, projenin yalnızca AOSB için değil bütün OSB'ler ve ilişkili oldukları kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayacağına vurgu yatı. Akpınar, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde düzenlenen ve organize sanayi bölgeleri için ortak çalışma olan Yeşil OSB Projesi kapsamında başlangıç olarak, OSB'ler tarafından gerekli şartların sağlanarak bir yeşil bayrak alınması daha sonra ise firmaların katma değerlerini analiz edebilen 'Yeşil OSB sertifikalandırma sistemi' getirilmesinin planlandığı bildirilmiştir. Bizler de bu kapsamda bakanlığımıza OSB yönetimleri ve firmaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğine ve bunun daha doğru bir yaklaşım olacağına dair görüş ve önerilerimizi iletmiş bulunmaktayız" dedi.

AOSB bünyesinde hizmet veren Proje Destek Ofisi'nin Koordinatörü ve ATÜ TTO (Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi) Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise, Ticaret Bakanlığı Eylem Planı ile hedeflenenleri açıklayarak, Emisyon Ticaret Sistemi'ne geçişte yapılan hazırlıkların ayrıntıları ile ilgili bilgi verdi. AOSB Yeşil Mutabakat Pilot Çalışması için verilerini paylaşan sanayicilere teşekkür eden Demirdelen, "Sizlerin desteği ile projeyi geliştirip bütün OSB'ler için uygulanabilir nitelikli yerli ve milli yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.