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Giriş Tarihi: 22.1.2024 17:29

Apple Rusya'da ceza ödedi! 1,2 milyar ruble...

Apple, anti-tekel mevzuatına aykırı davranması nedeniyle Rusya’da 1,2 milyar ruble para cezası ödedi.

AA
Apple Rusya’da ceza ödedi! 1,2 milyar ruble...

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), Apple'ın 1,2 milyar ruble (yaklaşık 13,6 milyon dolar) para cezası ödediğini bildirdi.

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2022'de Apple'ın anti-tekel mevzuatına aykırı davrandığının tespit edildiği belirtildi.

Apple'ın, iOS uygulama geliştiricilerinin müşterilerine yönelik kısıtlamalar getirdiğine işaret edilen açıklamada, App Store dışındaki satın alma işlemleri için ödeme yapma olasılığı konusunda bilgilendirmelerin yasaklandığına işaret edildi.

Açıklamada, anti-tekel yasasını ihlal etmesi nedeniyle Apple'a 1,2 milyar ruble para cezası verildiği, şirketin 19 Ocak'ta söz konusu cezayı ödediği ifade edildi.

Apple, geçen yıl da ülkede 906 milyon ruble para cezası ödemişti.

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Apple Rusya'da ceza ödedi! 1,2 milyar ruble...
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