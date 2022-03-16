AOSB Seyhan Salonu'nda sanayicilerle bir araya gelen Mandal, daha sonra AR-GE /Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, işbirliğini güçlendirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bölgede öne çıkan projelerin sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan AR-GE/ Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu toplantısına da katıldı.

Görüşmeler sonunda bir değerlendirme yapan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AR-GE çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Bilimsel Araştırma-Geliştirme projeleri geçmişte firmaların bir tercih noktası ve diğer firmaya göre üstünlüğü idi. Şu an yaşıyor olduğumuz süreçte firmaların sürdürülebilirliği ve rekabet üstünlüğü noktasında artık zorunluluk olmuştur. Yani AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi zorunluluk" dedi.

Hasan Mandal, AOSB'den örnek vererek sürdürdüğü konuşmasında, şunları kaydetti:

"Örneğin Adana Hacı Sabancı Organize sanayi Bölgesi Yeşil OSB'yi misyon ediniyor ve bu konuda sanayicilerine öncülük yapıyor. Ayrıca üniversitelerle ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor. Çünkü, Yeşil Mutabakat kapsamında 2053'e kadar "sıfır emisyon" hedefinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. AOSB'nin iddialı hedefine ulaşmak için bilgiyi üreten üniversiteleri bilgiyi kullanan sanayi kuruluşlarıyla buluşturması çok önemli. Adana'da Çukurova Üniversitesi ve ATÜ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi iki güzide üniversitemiz var. Her iki üniversitemizin de AOSB ile olan ilişkisi ve iletişimi çok değerli. İlişki var iletişim yoksa olmaz, iletişim var ilişki yoksa o da olmaz zaten. Bir sinerjinin sağlanmış olması çok önemli. Bu aşamada, TÜBİTAK'ın kaynakları teşvik amacı olmaktan çok yeşil dönüşüme, yeşil ekonomiye, yeşil kalkınmaya dönüşüm için bir araç ve kalkaç görevi üstleniyor."