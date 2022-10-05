AR-GE harcamaları 55 milyar liraya ulaştı! 2002’den bu yana 30 kat arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de yapılan AR-GE harcamalarının parasal değerinin 2002'den bu yana 30 kat artışla 55 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu harcamaların milli gelire oranını da iki kat artırarak binde 5'ten yüzde 1,09'a çıkarmayı başardık." dedi.

Varank, ASO Teknopark'taki Lova İnovasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, teknoparkın bünyesindeki 51 teknoloji firmasıyla Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosistemine güç katan önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Yazılımdan bilişime, enerjiden savunma sanayisine kadar birçok alanda 60'dan fazla AR-GE projesinin ASO Teknopark'ta yürütüldüğü bilgisini veren Varank, Lova İnovasyon Merkezi'nin de buraya dahil olmasıyla bu katkının çok daha ileri noktaya taşınacağını dile getirdi.

Varank, ASO Teknopark'ın bu alanda tek olmadığını kaydederek, "Bugün 59 ilimizde, 81'i aktif 13'ü yapım aşamasında olan toplam 94 teknopark bulunuyor. 2002 yılında Türkiye'de 2 teknopark vardı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yaptığımız devasa yatırımlarla bu sayıyı katbekat artırıp bugünkü değerine ulaştırdık. Teknoparklarımız o kadar güzel işler yapıyor ki iş insanlarımız canlı yayında teknoparklardan yer istiyorlar. Şu anda 8 bin 200 firma ve 85 bin AR-GE personeli teknoparklarda ülkemizin teknolojik bağımsızlığı için ter döküyor, çok önemli işlere imza atıyor." diye konuştu.

Benzer bir durumun AR-GE ve tasarım merkezleri için de geçerli olduğuna işaret eden Varank, geçmiş iktidarların aklına, firmaların kendi bünyelerinde AR-GE ve tasarım merkezleri açmaları, bunların devlet tarafından desteklenmesi ve bunun katma değerli çıktılarla ekonomiye katkı sağlayacağının hiç gelmediğini anlattı.

Varank, dünya bu konuda mesafeler alırken geçmiş iktidarların böyle bir ihtiyacı hissetmediğini vurgulayarak, "O kadar uzaklar yani bu konulara ya da insanların giyimiyle, kuşamıyla, değerleriyle uğraşmaktan bu işlere ayıracak vakit bulamıyorlardı, bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.