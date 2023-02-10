AR-GE okulunda üretilen aydınlatma cihazı deprem bölgesinde kullanılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen teleskobik aydınlatma kulesinin, arama-kurtarma çalışmasında kullanılmak üzere deprem bölgesine gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AR-GE okullarından İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tasarım ekibince üretilen teleskobik aydınlatma kulesinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere Hatay'a gönderildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde gece yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kullanılan jeneratörlerin aşırı gürültüye neden olduğu, bunun da kurtarma ekibinin işini zorlaştırdığı aktarılan açıklamada, teleskobik aydınlatma kulesinin akülerinin gündüz güneş enerjisiyle doldurulduğu, gece kullanım sırasında sessiz çalıştığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, uzatılabilen kablolarla hareketli projektör olarak da yararlanılan cihaz, ilk kez Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmalarında kullanıldı.