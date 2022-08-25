AR-GE ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin yeni düzenlemeler

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK İŞLETMELERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE ve tasarım indiriminden yararlanacak işletmeler, çalışanların projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen vergi tutarlarını gösteren liste ile desteklenecek programlardan mezunların sayıları ve nitelikleri ile bu personele sağlanan desteğe ilişkin bilgi ve belgeleri bağlı bulunulan vergi dairesine verecek.

Yönetmelik kapsamındaki personelin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden, 1 Ocak 2022'den önce asgari geçim indirimi, bu tarihten sonra asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarının lisans derecesine göre yüzde 80-95'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

AR-GE veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde ilgili alanlarda ders vermesi veya AR-GE ve tasarım personelinin, teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda, mentorluk faaliyeti ve ders saatine karşılık gelen sürelerin toplamda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla bu çalışmalar gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek.

Ayrıca, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de ilgili AR-GE veya tasarım merkezi yönetimi tarafından Bakanlığa bildirilmesi durumunda gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı, yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı, belirleyeceği bölgesel veya sektörel alanlarda yüzde 75'e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak.

Kapsama giren personelin AR-GE, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının iş yerinin haftalık çalışma saatinin tamamını doldurması halinde, çalışılan haftaya ilişkin hafta tatili sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınacak.

Desteklenecek programlara yönelik teşviklerden yararlanılabilmesi için istihdam edilecek yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun personelin 1 Mart 2016, Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlardan mezun personelin ise 3 Şubat 2021'den sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi esas olacak.