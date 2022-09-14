Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Arabalar eşe dayıya geçiyor!
Giriş Tarihi: 15.9.2022

Arabalar eşe dayıya geçiyor!

METİN CAN METİN CAN
Arabalar eşe dayıya geçiyor!
Bugün itibarıyla araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu başlıyor. Hal böyle olunca da ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericiler harekete geçti. Birçok galerici 15 Eylül'e kadar araçlarını elden çıkarmaya çalışıyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, bazı uyanık galericiler satamadıkları arabaları yakın akrabalarının ya da eşlerinin üzerine geçirdi. Böylece bugünden sonra belli bir ölçekte arabanın satış rahatlığı ve fiyatları artırma sürecinin devamı hedefleniyor.

150 BİN TL BİRDEN DÜŞTÜ
Öte yandan, sıfır araç satan galerilerde otomobil fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Sıfır araba ilanını sitelerine koyan bazı galericilerin fiyatları 100 ila 150 bin TL arasında düşürdüğü görüldü. Bazı bayiler ise yasadan dolayı sıfır araç satışından tamamen çekilmiş durumda. Sıfır araç siparişlerini iptal eden galericiler, ikinci el araçta ekim ayının ortasından itibaren canlılık beklediklerini ifade ediyor.

ÜÇE-BEŞE BAKMIYORLAR
Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Arkadaşlar şunu bilmiyor; 6 bin olunca satabilir misin? Satamıyorsun, 6 bin kilometreyi doldursan da 6 ay beklemek zorundasın. Altı ay doldurdun bu kez 6 bin kilometre olmasını bekleyeceksin. Şirketler ellerindeki araçları, bir an elimizden çıksın diye, üçe-beşe bakmadan bakmadan satmaya başladılar" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Arabalar eşe dayıya geçiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA