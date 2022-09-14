Arabalar eşe dayıya geçiyor!

Bugün itibarıyla araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu başlıyor. Hal böyle olunca da ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericiler harekete geçti. Birçok galerici 15 Eylül'e kadar araçlarını elden çıkarmaya çalışıyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, bazı uyanık galericiler satamadıkları arabaları yakın akrabalarının ya da eşlerinin üzerine geçirdi. Böylece bugünden sonra belli bir ölçekte arabanın satış rahatlığı ve fiyatları artırma sürecinin devamı hedefleniyor.Öte yandan, sıfır araç satan galerilerde otomobil fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Sıfır araba ilanını sitelerine koyan bazı galericilerin fiyatları 100 ila 150 bin TL arasında düşürdüğü görüldü. Bazı bayiler ise yasadan dolayı sıfır araç satışından tamamen çekilmiş durumda. Sıfır araç siparişlerini iptal eden galericiler, ikinci el araçta ekim ayının ortasından itibaren canlılık beklediklerini ifade ediyor.Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Arkadaşlar şunu bilmiyor; 6 bin olunca satabilir misin? Satamıyorsun, 6 bin kilometreyi doldursan da 6 ay beklemek zorundasın. Altı ay doldurdun bu kez 6 bin kilometre olmasını bekleyeceksin. Şirketler ellerindeki araçları, bir an elimizden çıksın diye, üçe-beşe bakmadan bakmadan satmaya başladılar" dedi.