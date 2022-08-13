Arabasını satarak açtığı iş yerinde 9 kişiye istihdam sağladı

İş yerimiz o zaman açtığımızda küçük bir bölümünü kullanmıştık ve sonrasında 50 ürün bırakarak satmaya başladık. Şu anda yaklaşık 15 bin ürün çeşidimiz mevcut. Bayanlar hiç korkmasınlar. Ben daha önce hiç çalışmamıştım ve yeni bir yerleşim yeri olduğu içinde zorlandım. Kapının önünden insanları çağırıp gelmelerini istedim. Burada bir eve ne lazımsa var. Kovadan, bardağa çoraptan saate kadar her şey mevcut. Biz fiyatlarımızı minimum tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Bir müşteri ise hem ürünlerden hem de girişimci kadından memnun olduğunu ifade etti.