Araç başında kartla ödeme yapılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt istasyonlarındaki akaryakıt satışı ve ödeme sistemlerinin kayıt altına alınarak vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmasında sona gelindi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, fatura kaynaklı akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 3 yıldır süren çalışmanın artık tamamlandığını belirterek, yeni düzenlemeyle vatandaşların artık araç başında da kredi kartı ile akaryakıt alımı yapabileceklerini belirtti. Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlarda vergi kayıp ve kaçağının engellenmesi amacıyla pompalara yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar yerleştirilecek. Bütün akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara dönüştürülecek. Mevcutta olduğu gibi yine akaryakıt satışı taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacak. Cihazların mali hafızaları, cihaz şasisine, uygulanan fiziki mühür tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak şekilde sabitlenecek.Yeni nesil bu cihazların içeriğinde dijital ödeme sisteminin de mevcut olduğunu anlatan Aktaş, "Yani müşteriler satın almalarda artık markete gitmeden cihaza kartı okutarak aracından inmeden satın alma gerçekleştirebiliyor. Bu sistemin market alışverişlerindeki olası düşüşe ne derece sebep olacağını bilmiyoruz" diye konuştu.